Putzbrunner SV II siegt trotz Egmatinger Aufholjagd

Am Freitag traf der TSV Egmating III auf den Putzbrunner SV II vor 37 Zuschauern. Die Gäste legten einen furiosen Start hin: Bereits in der 10. Minute erzielte Martin Weidlich das 0:1. Zehn Minuten später baute Chiheb Rahmouni die Führung auf 0:2 aus. Nach der Halbzeitpause erhöhte Omed Gharbanzadda in der 50. Minute auf 0:3 und schien das Spiel vorzeitig zu entscheiden.

Doch Egmating III zeigte Kampfgeist. In der 63. Minute verkürzte Ralf Schedlbauer auf 1:3. Der Anschlusstreffer von Valentin Gruber in der 83. Minute sorgte für Spannung in den Schlussminuten. Trotz der Aufholjagd besiegelte Reman Alahmed in der 89. Minute mit seinem Treffer zum 2:4 den Auswärtssieg für Putzbrunn.

Putzbrunner SV II dominierte die erste Stunde, doch Egmating III bewies Moral und kämpfte sich eindrucksvoll zurück. Letztlich reichte es nicht, da Putzbrunn im entscheidenden Moment den Sack zumachte.

Ein spannendes Spiel mit zwei unterschiedlichen Halbzeiten: Putzbrunn zeigte Effizienz, während Egmating mit Kampfgeist glänzte. Der verdiente Sieger ist jedoch der Putzbrunner SV II.