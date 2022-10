Du wirst automatisch weitergeleitet...

Fixpunkt in der Offensive: Lukas Valbert (am Ball) und sein Kollege Lukas Grotzki stehen regelmäßig in der Putzbrunner Startelf. – Foto: Dieter Michalek

Putzbrunner SV gibt dreimal die Führung aus der Hand, bis der 6:4-Sieg fix ist Man kann von Glück reden, dass Mario Grotzki erst 51 Jahre alt ist. Denn, das sagt der Trainer nach dem 6:4-Zittersieg seines Putzbrunner SV über den TSV Trudering: „Zehn Jahre mehr, und ich hätte wahrscheinlich einen Herzinfarkt bekommen.“ Schließlich gab seine Elf in diesem Duell der Kreisklasse 5 gleich drei Führungen aus der Hand, ehe es kurz vor Schluss 4:4 hieß. Und so brauchte es einen späten Doppelschlag von Sebastian Süß, um dem PSV doch noch zum Sieg zu verhelfen. Putzbrunn – „Das Spiel mit seinen Auf und Abs ist ein Stück weit symptomatisch für unsere bisherige Saison“, resümiert Mario Grotzki, der im Sommer das Amt von Philipp Würdinger übernommen hat. „Offensiv spielen wir uns oft sehr schön die Tore raus. Aber defensiv fehlt uns noch die Stabilität. Und wird leisten uns zu viele individuelle Fehler“, bemängelt der Coach. Die Folge aus dieser Kombination sind Ergebnisse wie ein 8:4 gegen den FC Stern, das 4:4 gegen den SVN München II oder ein 5:3 gegen den FC Perlach. „Wir machen keine souveränen Spiele“, bedauert der Coach. „Das gibt der Kader momentan nicht her.“ Schließlich ist die Personaldecke in Putzbrunn nach einigen Abgängen im Sommer sowieso schon dünn. Dazu kommen aktuell Verletzte, Urlauber und Auslandsaufenthalte von Studenten. „Im Grunde stehen mir zurzeit nur elf Spieler zur Verfügung“, sagt Mario Grotzki. „Die Mannschaft stellt sich also von alleine auf. Und bislang haben wir noch kein einziges Mal mit der gleichen Startelf antreten können.“ Immerhin: Zwei Fixpunkte gibt es beim PSV, die das Offensivspiel des Teams maßgeblich prägen – nämlich Lukas Valbert und Trainersohn Lukas Grotzki. Zweiterer gleicht gegen Trudering einen frühen Rückstand nach 23 Minuten aus, ehe sein Teamkollege Andreas Böck die Gastgeber kurz darauf erstmals in Führung bringt. Doch da sich der PSV quasi postwendend einen Gegentreffer einfängt, geht es schließlich mit einem 2:2 in die Kabinen. Im zweiten Durchgang wiederholt sich dieses Spielchen noch zwei weitere Male: Nur wenige Angriffe nachdem Grotzki und Süß ihr Team mit 3:2 und 4:3 in Führung gebracht haben, klingelt es auf der Gegenseite schon wieder im Tor von Keeper Daniel Stacheter. Und so müssen die Putzbrunner nach dem 5:4 durch Süß bis in die Nachspielzeit zittern, ehe derselbe Spieler durch einen verwandelten Foulelfmeter zum 6:4 den Deckel drauf macht und seinem PSV den vierten Sieg im achten Spiel beschert. Mit 13 Punkten rangiert der Klub, der in den vergangenen Saisons regelmäßig um den Aufstieg spielte, aktuell im Mittelfeld. „Für uns geht es darum, die Vorrunde einigermaßen zu überstehen und nicht hinten reinzurutschen“, sagt Mario Grotzki über seine Ziele. In der Rückrunde hoffe er dann auf einen breiteren Kader durch weniger Verletzte sowie die Rückkehrer aus dem Ausland. „Und wenn der Abstand nach vorne bis dahin nicht zu groß ist“, sagt der Trainer, „dann können wir vielleicht sogar noch mal oben angreifen“. (PATRIK STÄBLER) Putzbrunner SV - TSV Trudering 6:4 (2:2) PSV: Da. Stacheter, Kindermann, Süß, Valbert, Böck, Kovacevic (13. Weng), Grotzki, Mempel (75. Höhl), Akbulut, Reimesch, Jäger (46. Do. Stacheter). Tore: 0:1 Haberl (9.), 1:1 Grotzki (23.), 2:1 Böck (25.), 2:2 Odenbreit (27.), 3:2 Grotzki (71.), 3:3 Becarevic (76.), 4:3 Süß (85.), 4:4 Haberl (86.), 5:4 Süß (88.), 6:4 Süß (90.+3; Foulelfmeter). Schiedsrichter: Marius-Claudiu Maxim (München) – Zuschauer: 65.