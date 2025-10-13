Putzbrunner SV erkämpft Remis gegen VfB Forstinning II

Trotz akuter Personalprobleme erzielt der PSV im Heimspiel sein erstes zu-Null-Ergebnis der Saison und klettert auf Tabellenplatz acht.

Manuel Hanna hat seinen Fußballtag nach 90 Minuten für die Reserve des Putzbrunner SV im C-Klassen-Duell gegen Anzing bereits beendet – eigentlich. Oder wie es der stellvertretende Abteilungsleiter beim PSV, Andreas Böck, ausdrückt: „Er saß quasi schon mit einem Bier an der Seite und hat zugeschaut.“ Und zwar beim Kreisklassenspiel der Ersten Mannschaft gegen den VfB Forstinning II.

Doch weil den PSV schon vor dem Anpfiff arge Personalprobleme quälen, die sich durch Verletzungen dann auch noch verschärfen, zieht Manuel Hanna in der Pause ein Trikot über, setzt sich als Notnagel auf die Ersatzbank – und wird kurz vor Ende tatsächlich eingewechselt.

Er saß quasi schon mit einem Bier an der Seite und hat zugeschaut.

Andreas Böck (Spieler und Vizeabteilungsleiter)

„Wenn man die Umstände bedenkt“, resümiert Andreas Böck, der neben seinem Amt als Vizeabteilungsleiter auch für die Erste Mannschaft aufläuft, „können wir mit dem Ergebnis zufrieden sein“. Denn im Duell mit dem Tabellennachbarn Forstinning trennen sich die Gastgeber torlos mit 0:0.

Durch das zweite Remis in Serie – in der Vorwoche holte Putzbrunn ein 2:2 beim Spitzenreiter Hohenlinden – scheint der PSV wieder auf Kurs zu sein. Diesen hatte die Elf von Trainer Markus Holdinger nach sieben Punkten aus den ersten drei Spielen zwischenzeitlich verloren und drei Klatschen mit 15 Gegentoren kassiert. Ursächlich für die Talfahrt sei vor allem mangelnde Einstellung gewesen, kritisiert Andreas Böck. Diese habe in Hohenlinden und nun auch gegen Forstinning wieder gepasst. „Wir waren zweikampfstark und haben stark gekämpft“, lobt der Vizeabteilungsleiter.

Dabei ist die Ausgangslage alles andere als gut. In Kapitän Sebastian Süß, Routinier Michael Grieß und Johannes Mempel sind von vornherein wichtige Spieler verhindert. Und als wäre das nicht genug, verletzen sich Raphael Höhl beim Warmmachen sowie Offensivmann Leonel Antonio Maris in der ersten Hälfte. Und so muss in Berkan Birlik ein Kicker ran, der zuvor bereits für die Reserve gespielt hat. Und da nach seiner Einwechslung niemand mehr auf der Auswechselbank sitzt, wird in der Halbzeit kurzerhand Manuel Hanna rekrutiert.

Aller Personalnöte zum Trotz schlägt sich Putzbrunn durchaus wacker und gestaltet die Partie ausgeglichen – wiewohl die beste Chance im ersten Durchgang aufs Konto der Gäste geht. Doch ihr Stürmer schiebt die Kugel kurz vor der Pause nach einem Solo aufs Tor von Keeper Daniel Stacheter knapp vorbei, sodass es mit einem 0:0 in die Kabinen geht.

In der zweiten Hälfte zeigt dann auch Putzbrunn gute Offensivaktionen – unter anderem ein Distanzschuss von Berkan Birlik, den der Torwart soeben noch parieren kann. Auf der anderen Seite muss Andreas Böck Mitte der zweiten Halbzeit in höchster Not einen Ball von der Linie kratzen. Da auch danach weder die Gäste noch der PSV das Spielgerät im Gehäuse unterbringen, steht am Ende ein „verdientes Unentschieden“, so Böck – das erste zu-Null-Spiel seines Teams in dieser Saison.

Durch die Punkteteilung rutscht der PSV in der Tabelle auf Rang acht ab. Mit neun Punkten aus acht Spielen könne man bislang aber zufrieden sein, findet Andreas Böck. „Unser Ziel ist es, den Klassenerhalt möglichst früh fix zu machen“, sagt der Vizeabteilungsleiter. „Und danach können wir schauen, was noch geht.“ (ps)

Putzbrunner SV – VfB Forstinning II 0:0 PSV: Da. Stacheter, Höhl, Do. Stacheter, Sonneck, Antonio Morais (43. Birlik), Böck, Chwalisz, Hubauer (19. Seydou/90. Hanna), Rößler, Mohammed, Jäger Schiedsrichter: Andreas van Rienen (FC Deisenhofen) – Zuschauer: 35.