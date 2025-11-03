Putzbrunn wird überrollt – Markt Schwaben findet zurück in die Siegesspur

Das Spitzenspiel der Kreisklasse 6 (München) zwischen dem Tabellenvierten TSV Feldkirchen und dem Spitzenreiter TSV Poing wurde aufgrund des unbespielbaren Platzes abgesagt. „Die Gemeinde hat den Rasen gesperrt“, so Poings Spielertrainer Stefan de Prato. Eine kurzfristige Verlegung und ein Tausch des Heimrechts sei nicht möglich gewesen. „Wir haben so viele Jugendmannschaften, die wollen auch spielen“, so de Prato zur Poinger Platzbelegung. Gemeinsam mit Feldkirchen werde man nun nach einem Alternativtermin und/oder -platz suchen.

Plan aufgegangen, Chancen genutzt, Überlegenheit umgesetzt. ATSV-Coach Trainer Dimitrios Georgakopoulos war erstmals „richtig zufrieden“, seitdem er in Kirchseeon das Kommando übernommen hat. Denn Spielverlauf und Resultat stimmten so überein, wie er sich das vorstellte. Dass Thomas Gütermanns Führungstreffer (11.) postwendend von Putzbrunn zum 1:1 gekontert wurde, störte den Gästetrainer wenig. Denn Lorenzo Roths Doppelschlag zum 1:3 (19/21.) zeigte „überzeugende Effektivität“. Auch die Antwort auf Treffer Nummer zwei der Gastgeber (41.) „stimmte“. Goalgetter Danny Hahne ließ die Kirchseeoner mit einer 4:2-Führung in die Pause gehen.

Georgakopoulos stellte zur zweiten Halbzeit ein wenig um, orientierte sich dabei am Gegner und ließ sein Team defensiver agieren. Dennoch reichte es zum fünften Streich, Torschütze erneut Hahne (67.). Dass einige Gelegenheiten verpasst wurden, das Ergebnis höher zu gestalten, ließ den Kirchseeoner Chef gestern kalt. Das Ziel, bis zur Winterpause Rang zwei zu erreichen, ist ein Stück näher gerückt.

ASV Glonn lässt sich von Dreistern abschießen

Für Glonn war beim FC Dreistern nicht viel zu holen. Der ASV unterlag deutlich mit 0:5 (0:3). „Wir hatten die drei Punkte dort ohnehin nicht wirklich eingeplant, aber so ein Ergebnis tut natürlich weh. Man wird schließlich nicht gerne abgeschossen“, sagte Glonns Jakob Stefer. „Dreistern ist vor allem zu Hause auf dem Kunstrasen eine Macht. Sie haben stark kombiniert“, ergänzte der Defensivspieler. Die drei Tore (16./38./41.) der Platzherren im ersten Durchgang fielen nach dem gleichen Muster: Flanke, Kopfball, Tor. „Es ist natürlich ärgerlich, dass wir es jeweils nicht verteidigt bekommen haben“, so Stefer. Das ASV-Aufbäumen in der zweiten Hälfte war nicht von Erfolg gekrönt. Stattdessen ließ der FC zwei weitere Treffer (75./77.) folgen.