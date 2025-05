Putzbrunn rückt dem Klassenerhalt wieder ein Stück näher

Nachdem sein Putzbrunner SV etliche Torchancen versiebt, Latte und Pfosten getroffen sowie im Eins-gegen-Eins am Keeper gescheitert ist, gibt Johannes Mempel in dieser 67. Minute einen Schuss aufs Gehäuse des SV Hohenlinden ab. Oder genauer gesagt: ein Schüsschen, halbhoch, das beim Stand von 1:2 leichte Beute für den Torwart sein wird. Denken alle.

Doch dann touchiert ein Abwehrmann die Kugel mit dem Kopf und fälscht sie so entscheidend ab – direkt ins eigene Tor. „Das war Glück“, räumt Putzbrunns Trainer Markus Holdinger ein. „Aber dieses Glück haben wir uns auch erarbeitet.“ Zudem ist jenes 2:2 der Knotenlöser für die Platzherren, die in der Folge zwei weitere Treffer markieren und dadurch einen 4:2-Sieg der Marke überlebensnotwendig einfahren.

Denn durch den Erfolg zieht der abstiegsgefährdete Club in der Tabelle der Kreisklasse 6 nach Punkten mit Hohenbrunn und Zorneding gleich. Und weil der direkte Vergleich mit diesen Teams zugunsten der Putzbrunner spricht, verlassen sie zwei Spieltage vor Saisonende den Relegationsrang und liegen nun auf einem direkten Nichtabstiegsplatz.

„Die Jungs haben gewusst, worum es heute geht“, sagt Markus Holdinger nach dem Big Point. „Und sie haben sehr gut umgesetzt, was wir von ihnen verlangt haben.“ So lassen sich die Gastgeber auch von zwei Rückständen und zig ungenutzten Hochkarätern nicht aus der Ruhe bringen, sondern biegen die Partie in der letzten halben Stunde noch um. „Wenn man sich die Spielanteile und die Chancen anschaut, dann war der Sieg hoch verdient“, urteilt der PSV-Coach.

In der Hinrunde fehlt Disziplin – in der Rückrunde Zügel angezogen

Er sieht zu Beginn dieses Duells, wie seine Elf mutig und gut nach vorne spielt – „aber leider haben wir glasklare Chancen nicht gemacht“, moniert Holdinger. Stattdessen fängt sich Putzbrunn zwei unglückliche Gegentore vor und nach der Pause, wobei Benedikt Rößler zum zwischenzeitlichen Ausgleich trifft.

Beim Stand von 1:2 ist es dann Johannes Mempels „eigentlich harmloser Schuss“, sagt sein Coach, der Putzbrunn auf die Siegesstraße hievt. So bringt der eingewechselte Julian Chwalisz – nach weiteren ungenutzten Chancen seines Teams – den PSV in der 84. Minute erstmals in Führung. Den Schlusspunkt und die Entscheidung besorgt kurz darauf erneut Johannes Mempel mit seinem zweiten Treffer zum 4:2-Endstand.

Durch den Sieg landen die Putzbrunner ihren dritten Dreier in Serie und schrauben ihre Ausbeute in der Rückrunde auf stolze 19 Punkte. Zum Vergleich: In der ersten Saisonhälfte konnte der Club nur sieben Zähler holen – so wenig wie kein anderes Team in der Liga. „Unsere Hinrunde war einfach nicht gut“, gesteht Markus Holdinger. „Da haben Disziplin und Mentalität gefehlt, und wir haben uns das Spielglück nicht erarbeitet.“

Doch seit der Winterpause und nachdem das Trainerteam „die Zügel etwas anders angezogen hat“, so der Coach, läuft es beim PSV. „Und jetzt ist bei den Jungs auch der Glaube an sich selbst wieder da.“ Entsprechend zuversichtlich gibt sich Holdinger, dass seine Elf in den letzten zwei Spielen den Klassenerhalt fix machen wird. „Und dann“, sagt der Trainer, „können wir einen Haken hinter diese Seuchensaison machen“. (ps)

Putzbrunner SV – SV Hohenlinden 4:2 (1:1) PSV: Da. Stacheter, L. Höhl, Sonneck, Morais, Süß, Rößler (83. Thoma), Mempel (88. Do. Stacheter), R. Höhl, Gries, Mohammed (41. Chwalisz), Jäger. Tore: 0:1 Küverling (25.), 1:1 Rößler (33.), 1:2 Küverling (63.), 2:2 Mempel (67.), 3:2 Chwalisz (84.), 4:2 Mempel (87.). Schiedsrichter: Detlef Dreßlein (FC Eintracht München). Zuschauer: 40.