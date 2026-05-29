Puttenhausen: Neues Trainerteam um Chef-Trainer Arjon Kryeziu

Arjon Kryeziu Chef-Coach, Bastian Würfl übernimmt als Co-Trainer, Glerdis Ahmeti wird Sportdirektor

Die im vergangenen November angekündigte Neuausrichtung der sportlichen Leitung des SV Puttenhausen nimmt konkrete Formen an. Wie der Verein nun offiziell bestätigte, wird Arjon Kryeziu zur Saison 2026/27 planmäßig das Amt des Chef-Trainers übernehmen. Unterstützt wird er dabei von Bastian Würfl, der als Co-Trainer an seine Seite rückt. Eine weitere personelle Veränderung betrifft den Posten des Sportdirektors: Diesen übernimmt Glerdis Ahmeti, der die Verantwortung damit aus den Händen von Bastian Würfl erhält, welcher sich nun voll und ganz auf seine neue Rolle als Bindeglied zwischen Mannschaft und Cheftrainer konzentrieren kann.

Mit diesem neuen Führungsteam schlägt der SVP das nächste Kapitel seines eingeschlagenen Erfolgsweges auf. Die immense Vorfreude wird dabei von einer herausragenden Vorsaison beflügelt. Die Mannschaft beendete die vergangene Spielzeit auf einem glanzvollen dritten Tabellenplatz, nur einen einzigen Punkt hinter dem zweiten Rang. Die beeindruckende Serie von 19 ungeschlagenen Spielen in Folge elektrisierte die Fans und sorgte für einen großen Stolz im gesamten Verein – eine Saison, die nachhaltig in Erinnerung bleiben wird.