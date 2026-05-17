Puste ausgegangen

Mit einem absoluten Rumpfkader reiste unsere Zweite in den Kurort zum Tabellenschlusslicht. Die Devise war klar: verlieren verboten! Diesem Ziel kam die Balzer-Truppe trotz der schwierigen Personalsituation schnell einen Schritt näher, weil Oldie Sven Seidl nach Vorarbeit von Jonas Gartner zum frühen 0:1 anschrieb (3.). Kaum war der Jubel der Gäste verklungen, glichen die Hausherren aber auch schon aus (5.). Ungefähr in der Hälfte des ersten Durchgangs nutzte Erik Schmidt einen Abstauber nach Dörnhöfer-Freistoß zur neuerlichen Auerbacher Führung (21.). In der Folge vergaben Gartner und Dörnhöfer weitere gute Möglichkeiten, das Halbzeitergebnis noch etwas in die Höhe zu schrauben. Doch ehrlicherweise ließen auch die Gastgeber die ein oder andere Chance zunächst liegen.

Wie die Feuerwehr kam der Tabellenletzte nach der Pause zurück aufs Feld und ehe sich die TSV-Elf richtig versah, lag sie mit 4:2 hinten (48./50./54.). Zwar scheiterte Schmidt noch an der Latte, doch die Auerbacher Anhängerschaft hatte nicht wirklich das Gefühl, dass sich das Spiel nochmal würde drehen lassen. In der 68. und 81. Minute erzielte der SVH zwei weitere Treffer, sodass Torwarttrainer André Herb, der dankenswerterweise sein Comeback zwischen den Pfosten gab, ganze sechsmal hinter sich greifen musste. Mit den mangelnden Wechselmöglichkeiten blieb die neuerliche Wende aus und unsere Reserve muss dem Tabellenletzten die komplette Punkteausbeute überlassen. Bleibt nur zu hoffen, dass die vier Punkte Vorsprung in den verbleibenden zwei Spielen reichen, um auch nächstes Jahr in der B-Klasse vertreten zu sein.