Puschmann lässt Schlusslicht jubeln: Hammah II feiert ersten Sieg
Kreisliga Stade im Überblick
Spitzenreiter Wiepenkathen feiert mal wieder einen Sieg, Stade II bleibt dran und Immenbeck gewinnt das Stadtderby - so lief der Kreisliga-Spieltag
Nach brutalen Niederlagen und einer zuletzt verbesserten Form feiert Schlusslicht Hammah II im 13. Ligaspiel den ersten Sieg. „Wir waren die Mannschaft mit dem größeren Willen“, jubelt Trainerin Sarah Meyer. „Wir haben von der ersten Minute gezeigt, dass wir das erste Mal gewinnen wollen – ich bin stolz auf die Leistung der Jungs.“ Für Aufsteiger Bargstedt ist die Niederlage mit Blick auf den Kampf um den Klassenerhalt ein klarer Rückschlag. Tor: 1:0 (89.) Puschmann.
Stade gewinnt das Verfolgerduell und bleibt Wiepenkathen auf den Fersen. In einem szenenarmen Spiel vollendete Niklas Junge einen gelungenen Angriff. „Beide waren bemüht, keinen Fehler zu machen“, sagt VfL-Coach Christoph Stahn. „Am Ende gewinnen wir ein intensives Spiel, aber nicht unverdient.“ Tore: 1:0 (75.) Junge.
Der ASC schießt sich nach dem Pokal-Aus den Frust von der Seele und fährt einen wichtigen Dreier ein, für Wischhafen gerät das rettende Ufer weiter aus der Sichtweite. Tore: 1:0 (6.) Haase, 1:1 (15.) Andreas, 2:1 (17.) Kulcke, 3:1 (18.) K. Haase, 4:1 (30.) M. Haase, 5:1 (64.) Kulcke, 6:1 (75.) Janssen, 6:2 (85.), 7:2 (88.) Rischer.
Nach dem Einzug ins Kreispokal-Halbfinale findet Wiepenkathen im Ligabetrieb nach drei Remis wieder in die Spur. Für Vizemeister Bliedersdorf folgen nun wichtige Partien, um sich im Abstiegskampf vor dem Winter in Position zu bringen. Tore: 0:1 (15.) Wulff, 0:2 (65.) Bardenhagen, 0:3 (67.) Detje, 1:3 (73.) Zenner.
Nachdem Jan-Hendrik Peters auf Vorarbeit vom reaktivierten Ex-Erstherren-Torjäger Jan-Hendrik Scheppeit die beste Möglichkeit der VSV liegen ließ (5.), erzielte Tom Johannsen für effektive Immenbecker das Tor zum Derbysieg (57.). „Wenn du vorne deine Chancen nicht nutzt, fällt so einer hinten rein“, sagt VSV-Trainer Frank Dorenz. „Wir hätten die Plätze mit ihnen gerne getauscht, trotzdem war es eine gute Woche von uns.“ Tor: 0:1 (57.) Johannsen.
Mit dem Sieg bleibt Bützfleth in der Verfolgergruppe dabei, A/O kann weiterhin nicht an die Stärke der Vorsaison anknüpfen. Tore: 1:0 (45.+2) O. Yaman, 2:0 (71.) Cakar.