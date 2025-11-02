 2025-10-30T14:25:35.653Z

Spielbericht
Puschmann lässt Schlusslicht jubeln: Hammah II feiert ersten Sieg

Spitzenreiter Wiepenkathen feiert mal wieder einen Sieg, Stade II bleibt dran und Immenbeck gewinnt das Stadtderby - so lief der Kreisliga-Spieltag

Heute, 12:00 Uhr
MTV Hammah
MTV HammahHammah II
TuS Eiche Bargstedt
TuS Eiche BargstedtBargstedt
1
0
Abpfiff
Nach brutalen Niederlagen und einer zuletzt verbesserten Form feiert Schlusslicht Hammah II im 13. Ligaspiel den ersten Sieg. „Wir waren die Mannschaft mit dem größeren Willen“, jubelt Trainerin Sarah Meyer. „Wir haben von der ersten Minute gezeigt, dass wir das erste Mal gewinnen wollen – ich bin stolz auf die Leistung der Jungs.“ Für Aufsteiger Bargstedt ist die Niederlage mit Blick auf den Kampf um den Klassenerhalt ein klarer Rückschlag. Tor: 1:0 (89.) Puschmann.

Heute, 11:30 Uhr
VfL Güldenstern Stade
VfL Güldenstern StadeStade II
FC Mulsum/Kutenholz
FC Mulsum/KutenholzMulsum/Kut.
1
0
Abpfiff
Stade gewinnt das Verfolgerduell und bleibt Wiepenkathen auf den Fersen. In einem szenenarmen Spiel vollendete Niklas Junge einen gelungenen Angriff. „Beide waren bemüht, keinen Fehler zu machen“, sagt VfL-Coach Christoph Stahn. „Am Ende gewinnen wir ein intensives Spiel, aber nicht unverdient.“ Tore: 1:0 (75.) Junge.

Heute, 14:30 Uhr
ASC Cranz-Estebrügge
ASC Cranz-EstebrüggeCranz/Estebr
FC Wischhafen/Dornbusch
FC Wischhafen/DornbuschWischh./Dorn
7
2
Abpfiff
Der ASC schießt sich nach dem Pokal-Aus den Frust von der Seele und fährt einen wichtigen Dreier ein, für Wischhafen gerät das rettende Ufer weiter aus der Sichtweite. Tore: 1:0 (6.) Haase, 1:1 (15.) Andreas, 2:1 (17.) Kulcke, 3:1 (18.) K. Haase, 4:1 (30.) M. Haase, 5:1 (64.) Kulcke, 6:1 (75.) Janssen, 6:2 (85.), 7:2 (88.) Rischer.

Heute, 14:00 Uhr
FSV Bliedersdorf-Nottensdorf
FSV Bliedersdorf-NottensdorfFSV Blie.-N.
TSV Wiepenkathen
TSV WiepenkathenWiepenkathen
1
3
Abpfiff
Nach dem Einzug ins Kreispokal-Halbfinale findet Wiepenkathen im Ligabetrieb nach drei Remis wieder in die Spur. Für Vizemeister Bliedersdorf folgen nun wichtige Partien, um sich im Abstiegskampf vor dem Winter in Position zu bringen. Tore: 0:1 (15.) Wulff, 0:2 (65.) Bardenhagen, 0:3 (67.) Detje, 1:3 (73.) Zenner.

Heute, 12:00 Uhr
VSV Hedendorf/Neukloster
VSV Hedendorf/NeuklosterHedendorf/N. II
TSV Eintracht Immenbeck
TSV Eintracht ImmenbeckE. Immenbeck
0
1
Nachdem Jan-Hendrik Peters auf Vorarbeit vom reaktivierten Ex-Erstherren-Torjäger Jan-Hendrik Scheppeit die beste Möglichkeit der VSV liegen ließ (5.), erzielte Tom Johannsen für effektive Immenbecker das Tor zum Derbysieg (57.). „Wenn du vorne deine Chancen nicht nutzt, fällt so einer hinten rein“, sagt VSV-Trainer Frank Dorenz. „Wir hätten die Plätze mit ihnen gerne getauscht, trotzdem war es eine gute Woche von uns.“ Tor: 0:1 (57.) Johannsen.

Heute, 14:00 Uhr
SG Lühe
SG LüheSG Lühe
SSV Hagen 1975
SSV Hagen 1975SSV Hagen
Abgesagt

Heute, 14:00 Uhr
TuSV Bützfleth
TuSV BützflethBützfleth
SV Ahlerstedt/Ottendorf
SV Ahlerstedt/OttendorfAhlerstedt/O III
2
0
Mit dem Sieg bleibt Bützfleth in der Verfolgergruppe dabei, A/O kann weiterhin nicht an die Stärke der Vorsaison anknüpfen. Tore: 1:0 (45.+2) O. Yaman, 2:0 (71.) Cakar.

