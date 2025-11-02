– Foto: Austrian Ben

Puschmann lässt Schlusslicht jubeln: Hammah II feiert ersten Sieg Kreisliga Stade im Überblick Verlinkte Inhalte Kreisliga Stade E. Immenbeck Mulsum/Kut. Wiepenkathen Ahlerstedt/O III + 12 weitere

Spitzenreiter Wiepenkathen feiert mal wieder einen Sieg, Stade II bleibt dran und Immenbeck gewinnt das Stadtderby - so lief der Kreisliga-Spieltag

Heute, 12:00 Uhr MTV Hammah Hammah II TuS Eiche Bargstedt Bargstedt 1 0 Abpfiff Nach brutalen Niederlagen und einer zuletzt verbesserten Form feiert Schlusslicht Hammah II im 13. Ligaspiel den ersten Sieg. „Wir waren die Mannschaft mit dem größeren Willen“, jubelt Trainerin Sarah Meyer. „Wir haben von der ersten Minute gezeigt, dass wir das erste Mal gewinnen wollen – ich bin stolz auf die Leistung der Jungs.“ Für Aufsteiger Bargstedt ist die Niederlage mit Blick auf den Kampf um den Klassenerhalt ein klarer Rückschlag. Tor: 1:0 (89.) Puschmann. Heute, 11:30 Uhr VfL Güldenstern Stade Stade II FC Mulsum/Kutenholz Mulsum/Kut. 1 0 Abpfiff Stade gewinnt das Verfolgerduell und bleibt Wiepenkathen auf den Fersen. In einem szenenarmen Spiel vollendete Niklas Junge einen gelungenen Angriff. „Beide waren bemüht, keinen Fehler zu machen“, sagt VfL-Coach Christoph Stahn. „Am Ende gewinnen wir ein intensives Spiel, aber nicht unverdient.“ Tore: 1:0 (75.) Junge.