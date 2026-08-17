Pures Gold für den Amateurfußball Kreisliga Sinsheim +++ Das Debüt von Niklas Süle zog knapp 500 Zuschauer an +++ Zwei FuPa Fotogalerien geben Einblicke von red. · Heute, 18:14 Uhr · 0 Leser

Der Einlauf der beiden Mannschaften. Natürlich mit Niklas Süle im Fokus. – Foto: Imago Images

Nein, es war kein Relegationsspiel, das der Sinsheimer Kreisligist SV Tiefenbach am Sonntagnachmittag ausrichtet, sondern lediglich der erste Spieltag der Saison 2026/27. Mit der SG Kirchardt kam zwar immerhin ein Absteiger, der zwei Jahre lang in der Landesliga gekickt hat, für den Zuschauerstrom von knapp 500 Schaulustigen verantworlich war jedoch ein ganz anderer.

Der Wechsel von Niklas Süle zum SV Tiefenbach schlug in der Sommerpause hohe Wellen. Ein Transfer in die 8. Liga mit der Tragweite eines Bundesliga-Wechsels. Kaum ein Sportmedium aus Deutschland ließ sich diese Nachricht entgehen. Der ehemaliger Nationalspieler, mehrfacher Deutscher Meister und Champions League Sieger aus dem Jahr 2020 mit dem FC Bayern München, hat sich entschieden zusammen mit seinen Kumpels in Tiefenbach zu kicken. Für den Amateurfußball sind solche Geschichten pures Gold.

Das Ergebnis schnell vergessen Nun kam es zum ersten Punktspiel, hinter das Ergebnis werden Süle und seine Kollegen schnell einen Haken machen wollen. 2:7 endete die Partie gegen starke Kirchardter, die ihre Mitfavoritenstellung eindrucksvoll untermauerten. Es gilt als nicht unwahrscheinlich, dass der Absteiger nicht direkt wieder oben mitspielt und im Sommer 2027 vielleicht sogar gleich wieder in die Landesliga zurückkeht. Die Bühne gehörte am Sonntag jedoch dem 30-jährigen Ex-Profi und trotz der Niederlage hatte er einen besonderen Moment. Per Kopf war er in der 75. Minute zur Stelle und erzielte das zwischenzeitliche 2:6.

Im Gegensatz zu seiner Profikarriere, in der als Innenverteidiger eine zeitlang sicher der beste Abwehrspieler Deutschlands gewesen ist, lief er für Tiefenbach im offensiven Mittelfeld auf. Man darf gespannt sein, ob er demnächst ins Abwehrzentrum rückt, um nicht wieder sieben Gegentreffer kassieren zu müssen. Zwei tolle FuPa-Fotogalerien Natürlich waren auch einige Fotografen in Tiefenbach vor Ort. Unser langjähriger Mitarbeiter Berthold Gebhard hat fleißig "geknipst". Hier geht´s zu seiner FuPa-Galerie: SV Tiefenbach - SG Kirchardt Und hier findet ihr eine zweite FuPa-Galerie zum Spiel mit Fokus auf Niklas Süle: SV Tiefenbach - SG Kirchardt