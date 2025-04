"Pures Entsetzen im Raum" - Lindwedel zieht sich aus Landesliga zurück

Denn der Niedersächsische Fußball-Verband (NFV) schreibt in der Spielausschreibung vor, dass für die Landesliga neben entsprechenden Jugendmannschaften auch der Unterbau im Herrenbereich gegeben sein muss. Nachdem Lindwedel in der Winterpause bereits die eigene Dritte abmelden musste, ergab eine interne Umfrage nun, dass auch die Zweitvertretung in der kommenden Spielzeit nur noch sechs Zusagen vorweisen hätten können und daher abgemeldet wird. Dadurch hat der SVLH für die Saison 2025/26 nur noch die Ligamannschaft vorzuweisen, die für einen Startplatz in der Landesliga nicht mehr ausreichend ist.

„Ich begleite den Verein seit der 1. Kreisklasse und das war die schwerste Entscheidung, die wir seitdem getroffen haben“, sagt der Vereinsvorsitzende Julian Thomas auf FUPA-Nachfrage. „Als wir der Mannschaft diesen Schritt verkündet haben, herrschte pures Entsetzen und Todesstille im Raum, weil niemand damit gerechnet hat.“