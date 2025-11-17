Purer Wahnsinn in Wiesse! *** Rudi Scheuck erzielt goldenen Treffer

Der pure Wahnsinn ereignete sich gestern in Bad Wiessee! Was der Fußball für eine Kraft hat und welche Emotionen er weckt, dass konnte man gestern live in Bad Wiesse erleben. Rudi Scheuck versetzte Trainer Daniel Mayer, und die zahlreichen mitgereisten Fans aus Warngau in Ekstase, als er per Strafstoß, fast mit dem Schlusspiff zum entscheidenden 2:1 traf.

In der 20. Spielminute war es dann fast soweit und die Hausherren wären in Führung gegangen. Der Torschrei lag den Fans der SG Tegernsee schon auf den Lippen, doch mit einem Monstersafe rettete Thomas Mielke seinen Verein vor dem Rückstand. Warngau fand danach besser ins Spiel und kombinierte sich gefällig nach vorne. 30 Minuten waren gespielt, als Georg Schönauer, GS9 das 1:0 machen hätte müssen. Auf der Linie rettete allerdings ein Tegernseer Spieler, so dass es beim 0:0 blieb.

Die "Boys in Green" hatten sich auf das Nachholspiel in Bad Wiessee optimal vorbereitet, indem sie zwei Mal auf dem Kunstrasen in Miesbach trainierten. So war ihnen der Kunstrasen in Bad Wiessee nicht gänzlich fremd. Man merkte bei der SG Tegernseer Tal von Beginn an, dass sie sich extrem viel vorgenommen hatten. Die jungen und technisch versierten Spieler bestimmten die ersten zehn Minuten und liesen die Gäste aus Warngau nicht so recht ins Spiel kommen.

Mit dem Pausenpfiff gab es nochmal eine 100% Chance für die Gäste. Mohamed "Vini Jr." Bangoura hatte den Torwart schon ausgespielt, brachte den Ball aber nicht im Tor unter und schoß nur ans Außennetz. So ging es torlos in die Kabine.

In der 55. Spielminute wechselte Warngaus Coach Daniel Mayer Capitano Andi Scheuck, für den bis dahin etwas glücklosen Schönauer ein. Dieser Wechsel sollte sich als goldrichtig herausstellen, denn Andi Scheuck war sofort präsent und bewegte das Warngauer Spiel spürbar. Warngau drängte nun auf den Führungstreffer doch es sollte anders kommen, als erhoft. Vier Minuten waren noch auf der Uhr, da brachten die Gäste die Kugel nicht aus der Gefahrenzone. Tegernsees Nicolas Preiss schnappte sich den Ball und lies dem bärenstarken Thomas "Tom" Mielke keine Chance. So stand es plötzlich 1:0 für die Hausherren, sehr zum Entsetzen der Gäste.

Danach überschlugen sich die Ereignisse. Was Warngau vor allem in dieser Saison auszeichnet, ist, dass sie sich nie aufgeben. Warngau schmiss nun alles nach vorne und wurde dadurch mit dem 1:1 belohnt. Leo Gerr spielte einen perfekten Pass in die Tiefe, Andi Scheuck nahm diesen dankend an, setzte sich an der Außenlinie perfekt durch und bediente Mohamed "Vini Jr." Bangoura, der zum 1:1 einschob.

Doch damit nicht genug, Warngau wollte jetzt noch mehr und bekam es auch. Mayer veranlasste einen Rückwechsel und Georg Schönauer, GS9 stand wieder auf dem Feld. Die Nachspielzeit war schon angebrochen, da erlief GS9 einen super Steilpass von Andi Scheuck und wurde von Tegernsees Schlussmann Maximilian Wirth zu Fall gebracht. Der sehr gute Schiedsrichter Kutan Aydin zeigte vor 80 Zuschauern zurecht sofort auf den Punkt.

Rudi Scheuck trat an und verwandelte gewohnt sicher zum viel umjubelten 2:1 Siegtreffer, der alle die es mit dem SV Warngau halten, ausrasten lies. Tegernsee warf nun nochmal alles nach vorne, doch es sollte nicht mehr reichen. Damit ging ein denwürdiges Spiel, zu Ende, dass alle die dabei waren, so schnell nicht vergessen werden.

Normal heißt es ja bei Münchens Großer Liebe immer: So eine Moral von so einer jungen Mannschaft des gibts nur bei 60. Doch dieses mal konnte man das Motto der Münchner Löwen getrost auf den SVW übertragen.

Der SVW sichert sich mit diesem äußerst hart umkämpften Sieg, den Platz an der Sonne und ist nun punktgleich mit dem SC Wörnsmühl.

Der SV Warngau möchte sich bei Allen Fans, Freunden, Gönnern und Sponsoren recht herzlich bedanken für eine bisher überragende Saison!

Weiter gehts im neuen Jahr, wenn die Warngauer Jungs den SC Wörnsmühl zum absoluten Topspiel der A- Klasse 4 erwarten.

Bevor dieses Topspiel aber über die Bühne geht, werden die Warngauer erstmal die wohlverdiente Winterpause genießen und dann im kommenden Jahr wieder angreifen!

Heya SVW!