Purer Wahnsinn: 1860 München verkauft mehr Trikots als manche Bundesligisten

Warteschlangen im Trikotverkauf und im Gerangel um die begehrten Heimspieltickets im Grünwalder Stadion . Der TSV 1860 München erlebt derzeit einen Hype kaum zu händelnden Ausmaßes. Das Heimtrikot der Löwen ist bereits ausverkauft, Nachschub soll es wohl erst im Herbst geben.

Die Gründe für den Kaufrausch sind vielfältig. Neben der optischen Schönheit der neuen Löwen-Trikots – erstmals unter der Leitung des neuen Merchandising-Chefs Valentin Pusnava – spielt selbstredend auch die Giesinger Transfer-Offensive aus dem Sommer eine wichtige Rolle. Besonders die Heimkehrer Kevin Volland & Florian Niederlechner wurden vom Verein in der Vorbereitung auf zahlreiche Termine geschickt, begeisterten die Fans mit ihrer offenen & lockeren Art.

Geschäftsführer Christian Werner ist stolz, dass sich 1860 innerhalb weniger Monate von der grauen Drittligamaus zur attraktivsten Adresse der Spielklasse gemausert hat. „Wir haben mit Kevin Volland & Florian Niederlechner als Zugpferde, aber auch mit der kompletten Mannschaft alles pulverisiert, was es an Marketing-Rekorden zuvor gab bei 1860.“ Genaue Zahlen nannte der 44-Jährige zwar nicht, gab jedoch einen Einblick, in welchen Größenordnungen sich die Löwen aktuell bewegen: „Wir haben seit dem Vorbereitungsstart fast das doppelte beziehungsweise dreifache von dem umgesetzt, was manche Bundesligisten in einem Jahr verdienen.“

„Wir haben alles pulverisiert, was es an Marketing-Rekorden zuvor gab bei 1860.“

Christian Werner

Sechzig auf Bundesligaebene? Zumindest in Sachen Marketing bewegt sich 1860 wieder auf erstklassigem Niveau. Zur Eröffnung der Löwen-Fanwelt im Galeria Kaufhof schickte der Club Volland zur Autogrammstunde. Kurze Zeit später erfüllte unter anderem Niederlechner die Selfiewünsche der 1860-Anhänger, als der Fanshop am Trainingsgelände nach Renovierung wiedereröffnet wurde.

1860 München: Geschäftsführer Werner ist stolz auf sein Team

Eines jedoch möchte Werner keinesfalls hören: Dass Volland und Niederlechner aus Marketingzwecken zurück zu ihrem Jugendclub gekommen sind. „Wir haben die beiden dazu geholt, damit wir unsere Ziele erreichen. Sie machen das bislang sehr gut, performen herausragend.“ Der Geschäftsführer betont, dass auch der Rest des Kaders auf und neben dem Platz würdig auftritt, die gewünschte Fannähe in Giesing lebt. „Ich bin sehr stolz darauf, wie sich die Jungs präsentieren.“ Die Rekordzahlen werden Werner in seiner Herangehensweise bestätigen. Bei den Löwen geht es endlich aufwärts, in vielen Bereichen.