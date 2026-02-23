Pure Leidenschaft zahlt sich aus

– Foto: Horst Vogler

Der BSV Schwarz-Weiß Rehden hat sein intensives Testspiel bei der U23 des SV Werder Bremen mit 3:2 für sich entschieden. In einer temporeichen und phasenweise hochklassigen Begegnung präsentierten sich die Schwarz-Weißen über weite Strecken griffig, effizient im letzten Drittel und in der Schlussphase trotz Unterzahl nervenstark.

Mit zunehmender Spielzeit fand Werder besser in die Partie. Nach einem schnellen Vorstoß über mehrere Stationen und zu passivem Verteidigungsverhalten im Mittelfeld nutzten die Gastgeber ihre Chance konsequent: Safa Yildirim traf sehenswert in den Winkel zum 1:1 (13.). In der Folge entwickelte sich eine offene Begegnung. Werder hatte mehr Ballbesitz, Rehden verteidigte kompakt und hielt die Abstände eng. Die hohe Belastung aus den vorangegangenen Tests war spürbar, das Spiel wurde aus Rehdener Sicht etwas hektischer. Mit einem leistungsgerechten 1:1 ging es in die Pause.

Rehden begann auf Platz 13 in der Pauliner Marsch hellwach. Mit hohem Tempo und konsequentem Pressing setzte die Mannschaft den Regionalligisten früh unter Druck. Bereits vor dem Führungstreffer hatten Elias Beck und Noah Wallenßus gute Möglichkeiten. In der 4. Minute belohnte sich das Team: Beck traf mit einem präzisen Linksschuss zur verdienten 1:0-Führung.

Nach dem Seitenwechsel zeigte sich der BSV wieder zielstrebiger – und vor allem eiskalt. Zunächst überstand Rehden zwei gefährliche Szenen, in denen Salim Musah nur knapp verzog. Dann schlugen die Gäste zu: Nach einer Hereingabe blieb Beytullah Özer ruhig und traf zur erneuten Führung (56.). Nur sechs Minuten später erhöhte Wallenßus nach starkem Kopfballduell auf 3:1 (62.). In dieser Phase nutzte Rehden seine Chancen konsequent.

Mit zunehmender Dauer nahm das Spiel den typischen Charakter eines Testspiels an. Zahlreiche Wechsel auf beiden Seiten brachten etwas Unordnung ins Ballbesitzspiel, defensiv blieb Rehden jedoch weitgehend stabil. Werder erhöhte noch einmal den Druck und verkürzte durch Princewill Mbock auf 2:3 (75.).

Zusätzlich erschwert wurde die Schlussphase durch eine Gelb-Rote Karte gegen Rehden, sodass die Gäste die letzten 15 Minuten in Unterzahl agieren mussten. Mit großem Einsatz und mannschaftlicher Geschlossenheit verteidigte der BSV den knappen Vorsprung jedoch bis zum Abpfiff.

Trainer Kristian Arambasic ordnete den Auftritt seiner Mannschaft differenziert ein. Der Test sei ein Schritt nach vorn gewesen, auch wenn ihn die beiden Gegentore ärgerten. Besonders mit den ersten zehn bis fünfzehn Minuten zeigte er sich sehr zufrieden – dort habe seine Mannschaft schnell ins Spiel gefunden und sich bereits vor dem Führungstreffer mehrere klare Chancen erspielt.

Nach dem Ausgleich habe Werder besser ins Spiel gefunden, während seinem Team zeitweise die Ruhe gefehlt habe – auch aufgrund der hohen Belastung der vergangenen Tage. In der zweiten Halbzeit habe die Mannschaft ihre Effizienz gezeigt und die Chancen konsequent genutzt. Die vielen Wechsel seien typisch für ein Testspiel gewesen, hätten jedoch auch Unordnung ins Spiel gebracht. Positiv hob Arambasic hervor, dass sein Team die Schlussphase trotz Unterzahl erfolgreich überstanden habe.

Insgesamt erkenne er in den vergangenen Wochen eine klare Entwicklung, auch wenn weiterhin an Details gearbeitet werden müsse – insbesondere angesichts der bislang eingeschränkten Trainingsmöglichkeiten auf dem Platz. Ziel sei es, am Sonntag noch ein weiteres Testspiel gegen den HSC Hannover zu absolvieren, bevor erstmals seit dem 6. Januar wieder eine strukturierte Trainingswoche anstehe. Diese Phase solle die Grundlage schaffen, optimal vorbereitet in den Pflichtspielstart gegen den SV Holthausen/Biene zu gehen.

Arambasic lobte zudem die Bedingungen vor Ort und wünschte Thomas Wolter und seiner Werder-U23 viel Erfolg für die Regionalliga-Saison.

Auch Wolter zog auf der Vereinsseite ein klares Fazit: Rehden sei ein sehr guter und engagierter Gegner gewesen, dem man den unbedingten Siegeswillen angemerkt habe. Seine Mannschaft habe noch Trainingsrückstand, weshalb solche Tests für die Entwicklung wichtig seien. Nun gelte es, wieder in den regulären Trainingsbetrieb zu kommen und die Defizite bis zum Ligaauftakt aufzuarbeiten.

Unterm Strich war es ein intensiver und aufschlussreicher Test – mit einem Sieg für Rehden und wertvollen Erkenntnissen für die kommenden Aufgaben.