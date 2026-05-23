Pure Emotionen: Zwei Halbfinale, die alles hatten

Dieses Halbfinale der KK3+KK4 JWH wird den Zuschauern noch lange in Erinnerung bleiben. In einer emotionalen und bis zur letzten Sekunde spannenden Partie setzte sich Kl. Scharrel mit 3:2 gegen TuS Ocholt II durch und sicherte sich damit den Einzug ins Finale. Besonders bitter für die Gastgeber: Die Entscheidung fiel erst in der Nachspielzeit.

Schon vor dem Anpfiff war die Spannung rund um den Sportplatz deutlich zu spüren. Zahlreiche Zuschauer hatten den Weg nach Ocholt gefunden und sorgten für eine echte Pokalatmosphäre. Beide Mannschaften gingen hochmotiviert in die Begegnung und machten von Beginn an klar, dass heute jeder Zweikampf zählen würde.

Die Partie startete intensiv. Ocholt versuchte früh Druck aufzubauen und das Spiel über Ballbesitz zu kontrollieren, während Scharrel immer wieder mit schnellen Gegenstößen gefährlich wurde. Die Gäste wirkten zunächst etwas zielstrebiger und belohnten sich in der 25. Minute mit der Führung. Nach einem schnellen Angriff über die Außenbahn landete der Ball bei Julius Brumund, der vor dem Tor die Ruhe behielt und zum 1:0 einschob.

Der Treffer gab Scharrel zusätzlich Selbstvertrauen, doch TuS Ocholt II zeigte eine starke Reaktion. Die Gastgeber kämpften sich zurück in die Partie, wurden aggressiver in den Zweikämpfen und erspielten sich zunehmend Chancen. Kurz vor der Pause fiel schließlich der verdiente Ausgleich. Nach einer Hereingabe herrschte Chaos im Strafraum der Gäste, ehe Kilian Jackst den Ball in der 45. Minute zum 1:1 über die Linie drückte.

Mit diesem Spielstand ging es in die Halbzeitpause – und allen Zuschauern war klar, dass dieses Halbfinale noch lange nicht entschieden war.

Auch im zweiten Durchgang blieb das Tempo hoch. Beide Mannschaften spielten mutig nach vorne und schenkten sich keinen Zentimeter Platz. Immer wieder kam es zu intensiven Duellen im Mittelfeld, während beide Abwehrreihen Schwerstarbeit leisten mussten.

In der 75. Minute schlug Kl. Scharrel erneut zu. Nach einem Ballgewinn im Mittelfeld schalteten die Gäste blitzschnell um. Hendrik Siefken startete in die Tiefe, lief alleine auf das Tor zu und vollendete eiskalt zum 2:1. Der Jubel bei den Gästen war riesig, während Ocholt nun erneut einem Rückstand hinterherlaufen musste.

Doch die Heimelf gab sich nicht auf. Angetrieben von den eigenen Fans warf TuS Ocholt II in der Schlussphase alles nach vorne. Lange Bälle, hohe Flanken und aggressives Pressing sorgten dafür, dass Scharrel immer stärker unter Druck geriet.

Die Bemühungen wurden schließlich in der 89. Minute belohnt. Nach einer weiteren Hereingabe in den Strafraum reagierte Claas Ziesemer am schnellsten und traf zum viel umjubelten 2:2-Ausgleich. Der Sportplatz stand Kopf. Spieler und Fans feierten ausgelassen, viele rechneten nun bereits mit einer Verlängerung.

Doch das Spiel hatte noch eine letzte dramatische Wendung parat.

Bereits tief in der Nachspielzeit startete Kl. Scharrel einen letzten Angriff. Ein langer Ball segelte in den Strafraum von Ocholt, die Defensive bekam die Situation nicht entscheidend geklärt und plötzlich lag der Ball vor den Füßen von Julius Brumund. Der Angreifer zögerte keine Sekunde und schoss den Ball zum 3:2 ins Netz.

Der Treffer in der 90.+5 Minute sorgte für grenzenlosen Jubel bei Scharrel und gleichzeitig für pure Fassungslosigkeit bei den Gastgebern. Nur wenige Augenblicke später pfiff der Schiedsrichter die Partie ab.

Während Kl. Scharrel ausgelassen den Finaleinzug feierte, blieb TuS Ocholt II nach großem Kampf und einer leidenschaftlichen Leistung nur die Enttäuschung über ein bitteres Ausscheiden in letzter Sekunde. Trotzdem zeigte die Mannschaft über die gesamten 90 Minuten Moral und bot den Zuschauern ein Halbfinale, das seinem Namen mehr als gerecht wurde.