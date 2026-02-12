Puntigamer-Bier und der SK Sturm verlängern Partnerschaft Auf dem Weg zu mehr als 30 Jahren gelebter Loyalität gehen die beiden Grazer Institutionen den nächsten Schritt. von SK Sturm Graz · Heute, 12:06 Uhr · 0 Leser

Puntigamer und der SK Sturm Graz setzen ihre außergewöhnlich lange und erfolgreiche Zusammenarbeit fort. – Foto: SK Sturm Graz

Puntigamer und der SK Sturm Graz setzen ihre außergewöhnlich lange und erfolgreiche Zusammenarbeit fort: Der bestehende Sponsoringvertrag wurde vorzeitig um drei Saisonen verlängert und läuft nun von 2026 bis 2029. Damit besteht eine mehr als 30-jährige Partnerschaft – ein Treuerekord im österreichischen Profifußball. Damit bleibt Puntigamer weiterhin mit seinem Logo auf der Brust der Feldspieler präsent. Eine bewusst gesetzte Verbindung: Bier und Fußball gehören in Österreich einfach zusammen und Puntigamer steht wie kaum eine andere Biermarke so stark für Geselligkeit, Zusammenhalt und gelebtes Miteinander.

Was 1996 als klassische Sponsorenkooperation begann, ist längst zu einer echten Partnerschaft mit Tiefe geworden: In dreißig Jahren wurden nahezu alle großen sportlichen Erfolge des Traditionsvereins gemeinsam erlebt und gefeiert – darunter fünf Meistertitel, sieben Cupsiege sowie vier Teilnahmen an der UEFA Champions League. Ebenso selbstverständlich war die gegenseitige Unterstützung in herausfordernden Phasen. „Mit der Verlängerung unseres Engagements bis 2029 setzen wir ein klares Zeichen für Kontinuität und Vertrauen. Puntigamer und der SK Sturm Graz verbindet weit mehr als ein Sponsoringvertrag – es ist eine gewachsene Partnerschaft, die von gemeinsamen Erfolgen, aber auch von Zusammenhalt in schwierigen Zeiten geprägt ist“, sagt Hans Böhm, Vorstandsvorsitzender der Brau Union Österreich.

„Die Zusammenarbeit mit Puntigamer sucht ihresgleichen – sie ist seit 30 Jahren eine verlässliche Partnerschaft, die auf gegenseitigem Vertrauen, gemeinsamen Werten und langfristigem Denken basiert. Gerade in wirtschaftlich herausfordernden Zeiten ist es alles andere als selbstverständlich, einen Partner an seiner Seite zu wissen, der Stabilität gibt und den gemeinsamen Weg mit voller Überzeugung mitgeht. Dass wir diese Erfolgsgeschichte auch über 2026 hinaus fortschreiben dürfen, erfüllt uns mit großer Dankbarkeit.““, betont Thomas Tebbich, Geschäftsführer Wirtschaft des SK Sturm Graz. Christian Jauk, Präsident des SK Sturm Graz, ergänzt: „Diese Verlängerung unterstreicht, wie gut Puntigamer und der SK Sturm zueinander passen. In einer Zeit, in der sich vieles schnell verändert und Partnerschaften oft kurzfristig gedacht werden, steht diese Zusammenarbeit für Treue, Kontinuität, Verlässlichkeit und Handschlagqualität. Puntigamer begleitet unseren Weg seit mittlerweile 30 Jahren mit großer Loyalität – dafür möchten wir uns ausdrücklich bedanken und freuen uns darauf, auch in Zukunft gemeinsam Stabilität und sportlichen Erfolg zu gestalten.“

Steirische Wurzeln, gemeinsame Werte