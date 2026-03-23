Punktzahl aus der Vorsaison erreicht! SV Stahl 2 gewinnt glanzlos

Am Sonntag stand für die Reserve des SV Stahl das nächste Ligaspiel an. Zu Gast war der Tabellenletzte aus Herschdorf – auf dem Papier eine klare Aufgabe, die sich jedoch als deutlich schwieriger entpuppte.

Die erste Halbzeit ist schnell erzählt: Viele Ungenauigkeiten prägten das Spiel der Gastgeber. Bereits im Passspiel fehlte die nötige Präzision, wodurch kaum Spielfluss zustande kam. Die Quittung für die dürftige Leistung folgte kurz vor dem Pausenpfiff, als ein Freistoß zur 0:1-Führung für Herschdorf führte. Doch die Antwort ließ nicht lange auf sich warten: Nach einer Ecke von Anthony stieg Ken am höchsten und köpfte per Flugkopfball zum wichtigen 1:1-Ausgleich ein. Mit diesem Ergebnis ging es in die Pause. Trainer Jakob Weihrauch forderte mehr von seinem Team – doch auch nach Wiederanpfiff tat sich die Stahl-Elf zunächst schwer. Zweimal hatte man Glück: Erst landete eine abgefälschte Flanke von rechts (Tobias Franke war noch entscheidend dran) an der Latte, wenig später parierte Sebastian Lange stark einen Elfmeter und hielt seine Mannschaft im Spiel. In der 65. Minute dann die Erlösung: Nach einem sehenswerten Spielzug setzte sich Ken Langhammer durch und bediente Anthony Kramer, der den Torwart überwand und zur 2:1-Führung einschob. Nur neun Minuten später folgte die Vorentscheidung. Kramer nahm zwei Gegenspieler aus, legte quer auf Justin Krummel, der den Ball nur noch ins leere Tor einschieben musste – 3:1. Damit war die Partie entschieden. Den Schlusspunkt setzte erneut Ken Langhammer, der per Elfmeter zum 4:1-Endstand traf.