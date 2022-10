Punktverlust in letzter Sekunde

Die bisher wohl konzentrierteste Leistung der Mannschaft von Trainer Harry Pomp wurde nicht mit zählbarem belohnt. Dabei schlug sich die Mühlenelf gegen Germania Kückhoven über 90 Minuten gut und hatte vor allem in Halbzeit eins die besseren Chancen.

Die erste Viertelstunde gehörte den Gästen aus Kückhoven, Wegberg spielte abwartend. Nach einer Freistoßflanke in der 8. Minute die erste Torannäherung. Mehr hatte der TuS dann aber nicht zu bieten, bis zum Strafraum kamen die Kückhovener, die Wegberger Abwehr stand an diesem Tag aber sicher. In der 18. Minute die erste große Chance für den SCW, eine scharfe Hereingabe von Malte Mehl landet am zweiten Pfosten bei Berkcan Erester, der zögert etwas zu lange und legt den Ball dann zu unpräzise auf Anik Murati ab, sodass der Schuss noch geblockt werden kann. Eine weitere Doppelchance für den SC in Minute 32. Lukas Pomp dribbelt sich über rechts in den Strafraum, sein Linksschuss wird von Fabian Münten pariert, von dort gelangt der Ball zu Maik Fuhrmann, der aus fünf Metern aber erneut an Münten scheitert. Nach der Halbzeit ging der SC durch die torlose erste Hälfte gestärkt raus und man spürte, dass dieses Mal etwas möglich war. Kückhoven wurde jedoch auch immer stärker und übte mehr Druck nach vorne aus. Die größte Chance für Kückhoven gab es in Minute 74, Ron van Kessel setzt sich auf der Wegberger linken Seite durch, legt acht Meter zurück auf Lorenz Hilbig, der das Tor dann knapp verfehlt. In den letzten Minuten verteidigte der Sportclub wacker weiter und kam durch den ein oder anderen Entlastungsangriff auch noch zu Schussmöglichkeiten, die jedoch letztlich zu harmlos waren. In der letzten Minute kommt Kückhoven nochmal nach vorne, Daniel Fabian wird 18 Meter vor dem Tor zu viel Zeit gelassen, dass er Maß nehmen kann und den Ball in den rechten Winkel zirkelt. Im Anschluss gab es keine Möglichkeit mehr, den Spielstand noch zu drehen, für den Sportclub ein Nackenschlag, wobei auf der kämpferischen Mannschaftsleistung aufbauen lässt!