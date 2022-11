Punktverlust in Efferen

Am vergangenen Sonntag mussten sich unsere Damen gegen die Absteiger aus der Bezirksliga geschlagen geben. Efferen spielte von Beginn an sehr offensiv und drückte die Mutscheiderinnen tief in die eigene Hälfte zurück. Dadurch konnte Mutscheid im eigenen Vorwärtsspiel nicht viel ausrichten. Kämpferisch gelang es der Mutscheider Abwehr den Führungstreffer der Gegnerinnen lange Zeit zu verhindern. Vor allem Innenverteidigerin Aline Hirtz konnte mit einer Grätsche in letzter Minute die gegnerische Stürmerin von dem sicheren Führungstreffer abhalten. Kurz vor der Halbzeit fanden die Gastgeberinnen jedoch eine Lücke in der Abwehr und konnten das 1:0 erzielen.

Nach der Halbzeit wurde die Partie durch eine taktische Umstellung von Mutscheids Co-Trainer Stephan Winnen mehr und mehr ein Spiel auf Augenhöhe. Mutscheids Abwehr wurde von der Offensive Efferens zwar weiterhin stark gefordert, jedoch konnte Mutscheid selbst einige starke Spielzüge nach vorne hin gestalten. Der verdiente Ausgleichstreffer schien in greifbarer Nähe, blieb jedoch letzten Endes aus.