Die Partie von Hilden 05/06 am Sonntag wurde aufgrund der Platzverhältnisse abgesagt. – Foto: Michael Heinz Kelleners

Punktspielstart der SpVg. Hilden 05/06 ist auf Mittwoch verschoben Die Nachholpartie am Sonntag gegen den KSC Tesla fällt für den Hildener A-Kreisligisten aufgrund der Platzsperre am Weidenweg aus.

An diesem Sonntag stand für die SpVg. Hilden 05/06 in der Kreisliga A Düsseldorf eigentlich das Nachholspiel gegen den KSC Tesla Düsseldorf im Terminkalender. Doch daraus wird nichts. Aufgrund der winterlichen Wetterbedingungen sagte die Stadt Hilden zunächst einmal alle Fußballspiele in der Itterstadt ab.

Eine nachvollziehbare Entscheidung, denn die Freude am Fußball hin oder her, die Gesundheit der Amateur-Kicker hat immer noch Vorrang. Und die ist angesichts der widrigen Platzverhältnisse nicht garantiert. Was aus der für den kommenden Mittwoch (Sportplatz Weidenweg – Anstoß 20 Uhr) angesetzten Nachholpartie gegen die Sportfreunde Gerresheim wird, ist, Stand heute, noch offen. „Insgeheim mussten wir mit der Absage schon rechnen. Schon bei unserer Trainingseinheit am Dienstagabend wurden die Platzverhältnisse immer schlechter, der Kunstrasen ähnelte in weiten Teilen einer Eisbahn“, sagte 05/06-Coach Andreas Kober im Rückblick. Das Team vom Weidenweg absolvierte, neben einigen Übungseinheiten, bisher zwei Testspiele. Gegen B-Kreisligist VfL Benrath II gab es einen 5:1-Sieg. Eine 1:4-Niederlage setzte es anschließend gegen die in der A-Junioren-Niederrheinliga die Tabelle anführende und stark aufspielende SG Unterrath. Sascha Hofrath erzielte das Gegentor. Nichts zu bestellen hatte das Kober-Team beim Hildener Futsal-Hallenmasters am vergangenen Sonntag. Das Aus bereits in der Vorrunde war ernüchternd, vor allen Dingen das klare 0:6 gegen den klassentieferen AC Italia passte Kober überhaupt nicht in den Kram. Andererseits: Veranstalter Italia kam als starker Dritter ins Ziel.