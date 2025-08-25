Punktspielauftakt der Schmuttertaler misslungen ..........

Nunja, mitunter hatten die Schmuttertaler für diese Saison die Devise ausgegeben “Fußball mit Leidenschaft” zu zelebrieren. Gut, die Voraussetzungen sollten mit den Neuzugängen, die allesamt in der Vorbereitungsphase überzeugen konnten, in jedem Falle gegeben sein. Doch meistens kommt es anders als man denkt, denn zum Saisonauftakt mussten die “Schwarz-Weißen” so ziemlich ungewollt in das süßsaure Gras beißen, anders läßt so eine 1:3 Niederlage nicht erklären. Keine Probleme hatte dagegen der Unparteiische Noah Mauß (SV Kaisheim), der insgesamt gesehen eine ordentliche Leistung bot. ..........

Nunja, mit guten Voraussetzungen in die Neue Saison zu gehen, dieses Vorhaben hatte auch der Gegner, und ging bereits in der 9. Minute nach einem Sonntagsschuss von Matthias Lechner mit 1:0 in Führung. Bäumenheim versuchte nun darauf eine Antwort zu finden, und hätten nach einer Flanke von Lackner durch Jeremy Kole fast den Ausgleich erzielt. Auf der Gegenseite musste TSV-Keeper Lukas Zangl bei einem Freistoß der Hausherren auf der Hut sein, konnte diesen jedoch mit einer Glanzparade zur Ecke klären. Nach der Pause setzten die Gäste auf die Devise “Alles oder Nichts”, so gesehen wurden die Eintracht’ler in Defensive gezwungen und hatten nun Schwerst-arbeit zu vollrichten. Dabei vergaben die Schmuttertaler durch Leon Utz, Tim Groschwitz, Jeremy Kole sowie Moussa Soumah mehrmals die Möglichkeit zum Ausgleichs-treffer. Nunja, im Fußball werden halt dann beim Auslassen solcher Gelegenheiten diese Nachlässigkeiten zumeist bestraft. So in der 85. Minute, als Alfred Reichardt nach einem Konter seine Mannschaft mit dem 2:0 auf die Siegerstraße schoss. Zwei Minuten später wurde es noch mal spannend, als Bäumenheims Spielertrainer Leon Utz der Anschlusstreffer gelang (87.). Jetzt packten die TSV’ler verständlicherweise die Brechstange aus, um noch den möglichen Ausgleich zu erzwingen. Doch der Schuss ging quasi in Form mit dem 3:1 von Simon Steidtle gewaltig nach hinten los. Somit mussten die Schmuttertaler eine Auftaktniederlage hinnehmen, die laut TSV-Insider auf Grund der kämpferischen Leistung der Heimelf irgendwie nicht unverdient war.