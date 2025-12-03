Punktloses Schlusslicht will noch mal „voll angreifen“

Im letzten Liga-Spiel des Jahres mussten sich die Trierer geschlagen geben. Trainer Christian Esch hatte dabei einige Stammspieler an die zweite Seniorenmannschaft abgegeben, sah zunächst aber dennoch einen „absolut dominanten“ Auftritt seiner Elf. Einzig die Chancenverwertung war einmal mehr das Manko der SVE-U19. „Das muss der jüngere Jahrgang lernen: Wenn wir dominant auftreten und hohe Ballgewinne haben, müssen wir uns belohnen“, sagte Esch. Mit dem Wiederanpfiff erzielte Ludwigshafen das 1:0. Die Gäste zeigten sich jedoch nicht verunsichert, sondern hatten weiter viel Ballbesitz. Nach einem Fehler im Aufbauspiel traf Ludwigshafen eine Viertelstunde vor dem Ende dann allerdings zum 2:0. „Selbst da hatte ich das Gefühl, dass wir es noch drehen können. Aber wir müssen im Angriff einfach eine andere Konsequenz an den Tag legen. Es war eine bittere Niederlage“, resümierte der Trainer.

B-Junioren-Regionalliga: Eintracht Trier - 1. FC Saarbrücken II⇥abgesagt

Das Spiel wurde kurzfristig abgesagt, da die Saarländer krankheitsbedingt keine Mannschaft stellen konnten. Mit Zustimmung der Eintracht wurde das Spiel ins kommende Jahr verlegt.

C-Junioren-Regionalliga: SpVgg Trier – TuS Koblenz ⇥0:2 (0:1)

Trotz einer ansprechenden Leistung musste sich die Spielvereinigung mit 0:2 geschlagen geben. Trainer Fatih Yilmaz zeigte sich nach dem Spiel zwar enttäuscht über das Ergebnis, hob jedoch die Entwicklung seiner Mannschaft hervor. Das frühe 0:1 resultierte aus einem unglücklichen Stellungsfehler, doch das Team aus dem Süden Triers reagierte stark, fand schnell ins Spiel zurück und hatte mehrfach die Chance auf den Ausgleich. „Ein Punkt wäre absolut verdient gewesen“, betonte Yilmaz und verwies darauf, wie wenig Chancen seine Mannschaft zugelassen habe. Erst in der Schlussphase, als die Gastgeber mehr Risiko gingen, fiel die Entscheidung zugunsten der Schängel. Die positive Rückmeldung des Koblenzer Coachs sowie der deutlich veränderte Spielstil im Vergleich zum Hinspiel seien klare Zeichen für den eingeschlagenen Weg, so der seit Kurzem amtierende Yilmaz. Trotz der neuerlichen Pleite überwiegt der Optimismus: „Ich sehe eine massive Entwicklung. Nach der Winterpause werden wir voll angreifen.“

SpVgg Trier: Andor Philippi - Lasse Apel, Max Bertram, Yoan Fink (64. Hugas Vaitenkovas), Marko Projic, Nils Fuchs (60. Karim El Abdallah), Lenny Fuchsen (60. Klejdi Kuci), Lennox Zehren, Abass Nazari, Luca Leisen, Ayodeji Akinyemi (35. Miguel Pereira da Silva)

Tore: 0:1/0:2 unbekannt (16./70.+1)

1. FC Kaiserslautern - Eintracht Trier ⇥4:1 (2:0)

Gegen den noch ungeschlagenen 1. FC Kaiserslautern gab es für die Trierer nichts zu holen. Gab es im Hinspiel noch eine knappe 0:1-Pleite, war das Ergebnis am Sonntag deutlicher. Schon nach fünf Minuten musste Leo Weber im Eintracht-Tor das erste Mal hinter sich greifen. Nach einer Stunde war die Partie mit dem 0:4 aus SVE-Sicht vorentschieden. Das Pfälzer Eigentor war für die Trierer nur noch Ergebniskosmetik. Am Mittwochabend, 18.30 Uhr bestreitet die Mannschaft das Nachholspiel daheim gegen den 1. FC Saarbrücken, ehe am Samstag ab 15.15 Uhr im Rheinlandpokal der Jahresabschluss bevorsteht. Dann kommt es zum Duell bei der JSG Ehrang/Pfalzel

SVE: Leo Weber - Dmytro Halushka (57. Kris Nikolic), Agon Abdiu (35. Adrian Kolomitchouk), Natan Zieba, Max Musiol, Felix Vaudlet (48. Alexander Emmanuel Damianakis), Mathis Fuchs, Benjamin Maksuti, Dylan Servais, Tim Jakobi, Henri Thum

Tore: 1:0/2:0/3:0/4:0 unbekannt (5./24./39./60.), 4:1 Eigentor (65.)

B-Juniorinnen-Regionalliga: TuS Issel – SV Hetzerath ⇥16:0 (6:0)

Ging das Hinspiel mit dem 0:7 noch vergleichsweise glimpflich für Aufsteiger Hetzerath aus, machte es der Tabellenzweite am Sonntag vor allem im zweiten Durchgang deutlich. Lotte Schmitt traf beim 16:0-Erfolg gleich sieben Mal, Thalida Olayo trug sich vierfach in die Torschützenliste ein.

Issel: Narmin Samara - Greta Seithel (57. Mia Marzi), Lotte Schmitt, Lovis Klein, Thalida Olayo, Zoe Lames, Hanna Mendryscha, Lotta Kayser, Annika Hower, Lea Sophie Hollmann, Sina Meeth (41. Freda Stemmann)

Hetzerath: Emelie Hirschfeld -Franziska Reilich, Elisa Thielges, Lana Schönhofen, Maja Walber (41. Laura Hansen), Nele Schäfer, Florentine Huwer, Lotta Mertes, Isabell Köppchen, Sandra Dawidowska, Lena Hahn

Tore: 1:0/2:0 Lea Sophie Hollmann (5./24.), 3:0/6:0/8:0/14:0 Thalida Olayo (26./34./50./69.), 4:0/5:0/7:0/12:0/13:0/15:0/16:0 Lotte Schmitt (27./31./48./64./66./73./79.), 9:0 Eigentor (52.), 10:0 Lotta Amalia Kayser (53.), 11:0 Zoe Lames (57.)

Frauen-Rheinlandpokal

Achtelfinale

SV Hundsangen - SG 99 Andernach II 1:5 n.V., FSG Freirachdorf - SV Rengsdorf 5:4 n.E., FSG Serrig/Saarburg - 1. FFC Montabaur 0:9, SV Ehrang - SC Bad Neuenahr II 0:5, FVH Morbach - FC Urbar abges., FC Bitburg - SV Diez-Freiendiez 3:0, SV Holzbach - TuS Issel Samstag 14 Uhr, FSG St. Katharinen - SV Niederemmel Sonntag, 22. Februar, 14:30