Punktloser Start ins Jahr 2026

– Foto: TSV Immenhausen

Nach der langen Winterpause seit Mitte November stand am vergangenen Sonntag endlich wieder das erste Pflichtspiel für die TSV Immenhausen II im neuen Jahr an. Gegen die SG O/W II wollte man die deutliche 1:4-Niederlage aus dem Hinspiel unbedingt vergessen machen– und die Partie begang vielversprechend.

Bereits in der 6. Minute hatte Niels Krüger die frühe Führung auf dem Fuß, doch sein Nachschuss nach einer Ecke klatschte nur an die Latte. Besser machte es in der 15. Minute Marcel Hausmann: Nach einem Ballgewinn im Spielaufbau der SG O/W setzte er sich durch und schob den Ball mit dem linken Fuß flach an den Innenpfosten ins kurze Eck zur verdienten Führung ein.

Nur drei Minuten später nutzte Obermeiser einen Fehler im Immenhäuser Spielaufbau eiskalt aus. Ein langer Ball wurde zur Vorlage für Patrick Ahl, der am schnellsten reagierte und mit seinem zweiten Kontakt flach ins lange Eck zum 1:1 ausglich.

Die TSV blieb am Drücker und hätte in der 23. Minute alles klar machen können – oder sogar müssen: Nach einem Durcheinander im Strafraum traf Adrian Handel aus rund 15 Metern erneut nur die Latte, Nasim Ghasemi verpasste im Nachschuss freistehend den Ball, und Colin Schöps setzte den dritten Versuch aus zehn Metern knapp am Tor vorbei. Eine Dreifach-100%-Chance blieb ungenutzt – und das sollte sich rächen.

Bis zur Pause bleibt es ein umkämpftes Spiel mit vielen Aktionen im Mittelfeld. Immenhausen war die aktivere Mannschaft, verpasste es aber, die Führung auszubauen.

Auch in der zweiten Halbzeit blieb die Partie intensiv, jedoch mit weniger klaren Torchancen. In der 68. Minute dann der Rückschlag: Ein Freistoß aus dem Halbfeld konnte nicht entscheidend geklärt werden, und der lang gewachsene Sami Grebestein spitzelt den Ball aus kurzer Distanz zur Führung für Obermeiser an Torhüter Andy Rehrmann vorbei.

Die TSV versuchte in der Folge, Druck aufzubauen, ohne jedoch wirklich zwingend zu werden. In der 77. Minute bot sich dann die große Chance zum Ausgleich – und diese wurde genutzt: Nach einem Handspiel im Strafraum verwandelte Marcel Hausmann den folgenden Elfmeter souverän zum 2:2.

Doch die Freude währte nur kurz. Nur vier Minuten später schlug Obermeiser erneut zu: Nach einem langen Ball zog Henning Niggenaber über die linke Seite in den Strafraum und behielt den Überblick. Seine Hereingabe kann Colin Schöps noch leicht abfälschen, aber nicht verhindern und so fand der Ball Daniel Utsch in der Mitte, der zum 2:3 einschob.

In der Schlussphase gelang es Immenhausen nicht mehr, sich eine klare Torchance zu erarbeiten. So brachte Obermeiser den knappen Vorsprung über die Zeit.

Am Ende muss sich die TSV vorwerfen lassen, die Partie nicht bereits in der ersten Halbzeit entschieden zu haben. Die Chancen waren da – die Effizienz fehlte.

Aufstellung TSV Immenhausen:

Andy Rehrmann, Nicklas Greif (31‘ Rene Döring), Colin Schöps, Alexander Manger (46‘ Leon Heckel), Mert Ongun (54‘ Tobias Mühlstädt), Fiete Römer, Nico Rottstädt, Niels Krüger (81‘ Steffen Meywirth), Nasim Ghasemi (67‘ Lee Cassatt), Adrian Handel, Marcel Hausmann

Trainer: Pascal Göhl

Tore:

1:0 Marcel Hausmann (14‘)

1:1 Patrick Ahl (26‘)

1:2 Sami Grebestein (67‘)

2:2 Marcel Hausmann (77‘ - Handelfmeter)

2:3 Daniel Utsch (81‘)