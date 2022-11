Punktloser Heimauftritt

Am vergangenen Sonntag stand für die Damen des SV Mutscheid ein Heimspiel gegen den VfL Erp auf dem Plan. Aufgrund einer sehr dünn besetzten Personaldecke bei den Gastgeberinnen wurde mit neun Spielerinnen auf beiden Seiten gespielt. Gegen einen körperbetont spielenden Gegner galt es den eigenen Spielstiel anzupassen. In der Anfangsphase des Spiels gelang dies zunächst, den Führungstreffer konnten die Damen aus Mutscheid jedoch nicht erzielen. In aussichtsreicher Position wurde Stürmerin Leah Burggraf im Strafraum zu Fall gebracht, der Schiedsrichter entschied sich jedoch, nicht für alle Beteiligten nachvollziehbar, gegen einen Strafstoß. Mit dem Fortgang des Spiels fiel es den Mutscheiderinnen immer schwerer das körperbetonte Spiel mitzugehen. Zudem kam im Spiel mit dem Ball immer mehr Hektik auf, sodass die vorhandenen spielerischen Anlagen nicht genutzt werden konnten. In der zweiten Halbzeit gelang es den Gästen dann gleich zweimal einen Konter zu nutzen, um den Ball im mutscheider Tor unterzubringen. Alles in allem ein sehr gebrauchter Spieltag für die Damen aus Mutscheid.