Punktloser 1. FC Viersen wechselt Trainer: Stephan Houben übernimmt

Die Gegenwart des 1. FC Viersen könnte kaum trister aussehen. Nach dem Rückzug aus der Landesliga rangiert der Traditionsverein nach fünf Spieltagen gemeinsam punktlos am Tabellenende der Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 3. Deshalb reagieren die Verantwortlichen und trennen sich einvernehmlich von Graziano Ruggeri. Der neue Trainer ist in der Region bestens bekannt: Stephan Houben übernimmt.
Die vergangene Woche verlief aus Sicht der Viersener besonders bitter, denn auf das 2:7-Debakel im Kreispokal gegen Türkiyemspor Mönchengladbach folgte eine 2:6-Schlappe bei Thomasstadt Kempen. Beides Gegner, gegen die Viersen eigentlich punkten muss, denn sowohl Türkiyemspor als auch Thomasstadt sind Bezirksliga-Aufsteiger.
Zur Trennung von Ruggeri kam es, "da es unterschiedliche Vorstellungen darüber gab, wie die Mannschaft künftig am erfolgreichsten geführt werden kann", teilt Viersen mit. Konkret heißt es: "Angesichts der aktuellen Situation und der zunehmenden Erfolglosigkeit – mit immer schlechteren Ergebnissen – war es notwendig, rasch zu handeln, um künftig wieder Ergebnisse zu liefern und der Entwicklung der Mannschaft nicht hinterherzulaufen."
Die Zeit drängt tatsächlich, denn am kommenden Samstag steigt das Spiel gegen den ebenfalls noch sieglosen 1. FC Mönchengladbach (18 Uhr), im Anschluss geht es zum SV Lürrip. Viersen ergänzt: "Wir haben daher beschlossen, die Zusammenarbeit zu beenden, um der Mannschaft neue Impulse für die kommenden Aufgaben zu geben. Dieser Schritt fiel uns nicht leicht, er war jedoch unumgänglich, um die sportliche Perspektive der Mannschaft zeitnah zu verbessern und den Prozess einer nachhaltigen sportlichen Entwicklung zu sichern."
Der 54-jährige Houben ist rund um Mönchengladbach und Viersen bestens bekannt. Als Trainer und Sportlicher Leiter war er zuletzt beim FC Wegberg-Beeck in der Mittelrheinliga und Regionalliga West im Einsatz, zuvor war er viele Jahre eine prägende Figur beim SV Straelen. Auch beim 1. FC Mönchengladbach und in Lürrip war er viele Jahre erfolgreich aktiv, deshalb ist der Auftakt für Houben besonders und wichtig zugleich. "Seine Erfolge an verschiedenen Stationen geben Zuversicht, dass er die Mannschaft stabilisieren, neue Impulse setzen und eine positive Entwicklung einleiten kann", teilt Viersen zur Verpflichtung von Houben mit.