Trifft mit Viersen direkt auf den 1. FC Mönchengladbach: Stephan Houben. – Foto: Heiko van der Velden

Punktloser 1. FC Viersen wechselt Trainer: Stephan Houben übernimmt Der 1. FC Viersen reagiert auf seine Misere in der Bezirksliga und trennt sich von Trainer Graziano Ruggeri. Der in der Region bekannte Stephan Houben soll den Klub wieder auf Vordermann bringen.

Die Gegenwart des 1. FC Viersen könnte kaum trister aussehen. Nach dem Rückzug aus der Landesliga rangiert der Traditionsverein nach fünf Spieltagen gemeinsam punktlos am Tabellenende der Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 3. Deshalb reagieren die Verantwortlichen und trennen sich einvernehmlich von Graziano Ruggeri. Der neue Trainer ist in der Region bestens bekannt: Stephan Houben übernimmt.

Sa., 20.09.2025, 18:00 Uhr 1. FC Viersen - 1. FC Mönchengladbach

Die vergangene Woche verlief aus Sicht der Viersener besonders bitter, denn auf das 2:7-Debakel im Kreispokal gegen Türkiyemspor Mönchengladbach folgte eine 2:6-Schlappe bei Thomasstadt Kempen. Beides Gegner, gegen die Viersen eigentlich punkten muss, denn sowohl Türkiyemspor als auch Thomasstadt sind Bezirksliga-Aufsteiger. Zur Trennung von Ruggeri kam es, "da es unterschiedliche Vorstellungen darüber gab, wie die Mannschaft künftig am erfolgreichsten geführt werden kann", teilt Viersen mit. Konkret heißt es: "Angesichts der aktuellen Situation und der zunehmenden Erfolglosigkeit – mit immer schlechteren Ergebnissen – war es notwendig, rasch zu handeln, um künftig wieder Ergebnisse zu liefern und der Entwicklung der Mannschaft nicht hinterherzulaufen."

