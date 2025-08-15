Punktlose Aufsteiger treffen in Esens aufeinander!

„Die Kadersituation ist gut, wir haben alle Mann an Bord“, berichtet Hemlein. Gespielt wird voraussichtlich auf Kunstrasen – eine zusätzliche Herausforderung bei den aktuellen Temperaturen. „Das wird viel Mentalität erfordern. Entscheidend ist, dass wir die Dinge endlich konsequent umsetzen.“

Auch wenn Hemlein den Gegner aufgrund der Distanz nicht so gut kennt, ist der Auftrag an seine Mannschaft klar: engagiert auftreten, diszipliniert agieren und die ersten Punkte der Saison einfahren.

Beide Teams sind aktuell noch punktlos und im Aufsteigerduell wird es darum gehen, endlich in der Liga anzukommen. Für beide Teams ist es bereits das zweite direkte Duell gegen einen Aufsteiger und das Ruder soll nun umgerissen werden.

Anpfiff ist am Sonntagnachmittag um 15.00 Uhr in Esens – für Nordhorn eine Partie, in der Einsatz und Entschlossenheit über Erfolg oder Misserfolg entscheiden könnten.