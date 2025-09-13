Punktlos vs. Ungeschlagen - Lengede empfängt SVG Göttingen

Für seine Mannschaft steht fest, dass sie mit derselben Einstellung in die Partie geht, die zuletzt für positive Ergebnisse gesorgt hat: „Für uns steht auf jeden Fall fest, dass wir mit dem selben Fokus in dieses Spiel gehen, wie die vorangegangenen Spiele.“ Bisher klappte es gut. Bislang verlor die SVG kein Spiel in der Liga und konnte zuletzt sogar den ersten Sieg feiern. Auf der anderen Seite konnte der SV Lengede noch keinen einzigen Punkt einfahren und steht mit dem Rücken zur Wand.

Besonders erfreulich ist für Reutter die personelle Lage. „Seit dieser Woche bietet unser Kader nochmal mehr Möglichkeiten als in der Vorwoche, sodass die Entscheidung in Richtung Sonntag eine echte Herausforderung wird. Alle hauen sich beim Training rein, sind wissbegierig und kämpfen um einen Startelfeinsatz. Ein sehr angenehmes Luxusproblem“, betont der SVG-Coach.

Mit dieser Ausgangslage kann sich Göttingen selbstbewusst auf das Duell mit Lengede vorbereiten – wohlwissend, dass ein erneut konzentrierter Auftritt nötig sein wird, um die nächsten Punkte einzufahren. Allerdings ist der SV Lengede seit vier Spielen gegen die SVG unbesiegt und konnte davon zwei Spiele gewinnen. Vielleicht ein gutes Omen.

Anpfiff ist dann am Sonntag um 15.00 Uhr