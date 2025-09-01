Punktlos: Harte Niederlagen für Lorch und Heldenfingen/Heuchlingen

Der dritte Spieltag in der Bezirksliga Ostwürttemberg hatte alles, was ein Fußballwochenende braucht: deutliche Siege, späte Tore, bittere Ausrutscher und emotionale Derby-Momente. Die TSG Hofherrnweiler-Unterrombach II setzte ihre Serie souverän fort, während die Sportfreunde Lorch weiter ohne Punkt bleiben. Der FC Durlangen und der 1. FC Germania Bargau lieferten sich ein wildes 2:2, Nattheim und Bettringen trennten sich torlos. Auch im Tabellenkeller verdichteten sich die Sorgen – vor allem in Lorch und bei der SG Heldenfingen/Heuchlingen.

Die TSG Hofherrnweiler-Unterrombach II setzte sich souverän gegen die Sportfreunde Lorch durch und verteidigte die Tabellenspitze. Kevin Scherer brachte die Gastgeber mit einem Doppelschlag (19., 21.) früh auf Kurs, ehe Tim Krohmer (56.) und Ben Mahlau (62.) nachlegten. Jonas Nietzer (88.) konnte für Lorch nur noch den Ehrentreffer markieren. Bereits in der 11. Minute hatte Timo Frank einen Foulelfmeter vergeben, was den klaren Sieg der TSG jedoch nicht gefährdete. Hofherrnweiler II bleibt ungeschlagen vorn, während Lorch weiterhin punktlos am Tabellenende verharrt.

Der FC Durlangen und der 1. FC Germania Bargau lieferten sich ein packendes Duell, das bereits in der Anfangsphase seine Höhepunkte hatte. Nach nur drei Minuten brachte Fabian Zischka die Gäste per Foulelfmeter in Führung, doch Serkan Özgür antwortete eiskalt mit einem Doppelpack (8., 29.). Die Freude währte jedoch nicht lange: Im direkten Gegenzug glich Yeison Erhard (30.) aus. Nach der turbulenten ersten halben Stunde entwickelte sich eine intensive, aber ausgeglichene Begegnung, in der beide Mannschaften kaum mehr zwingende Chancen zuließen. Am Ende stand ein leistungsgerechtes 2:2-Unentschieden, das Durlangen auf Rang neun mit vier Punkten belässt, während Bargau mit fünf Zählern Sechster bleibt und in Schlagdistanz zur Tabellenspitze liegt.

Die TSG Nattheim und die SG Bettringen trennten sich in einem kampfbetonten Spiel torlos. Beide Mannschaften lieferten sich einen intensiven Schlagabtausch, doch zwingende Abschlüsse blieben Mangelware. Nattheim verteidigte diszipliniert und hielt die gefährliche Offensive der Gäste in Schach. Bettringen verpasste es, seine Feldüberlegenheit in Tore umzumünzen. Damit bleibt Bettringen als Tabellenzweiter ungeschlagen, während Nattheim mit Platz fünf weiter in der Spitzengruppe rangiert.

Der TV Neuler und der TSV Hüttlingen trennten sich nach einem spannenden Derby 2:2. Manuel Greiner brachte die Gastgeber früh in Führung (24.), doch Dominik Wiedenhöfer (44.) und Simon Miller (50.) drehten die Partie zugunsten der Gäste. Joker Marius Köppe (67.) sicherte Neuler schließlich noch einen Punkt. Hüttlingen rangiert damit im stabilen Mittelfeld, während Neuler nach drei Spielen weiterhin auf den ersten Saisonsieg wartet. Mit nur einem Zähler bleibt der TV auf Rang 14 im Tabellenkeller hängen.

Aufsteiger SSV Aalen feierte mit einem klaren 3:0-Erfolg gegen die TSG Schnaitheim den ersten Saisonsieg. Eliah Maile stellte mit einem Doppelpack (9., 19. Foulelfmeter) früh die Weichen auf Sieg. In der Schlussphase setzte Cephas Mayungu (88.) den Schlusspunkt. Während Aalen mit drei Punkten Anschluss ans Mittelfeld findet, bleibt Schnaitheim bei ebenfalls drei Zählern in der unteren Tabellenhälfte hängen.

Die Sportfreunde Dorfmerkingen II erwischten einen Traumstart und legten den Grundstein für den 3:2-Heimsieg gegen die DJK Schwabsberg-Buch. Simon Michel traf früh (5.), Dominik Fischer erhöhte kurz darauf (11.). Zwar brachte Tobias Appt die Gäste kurz vor der Pause zurück ins Spiel (45.), doch erneut Simon Michel (53.) stellte den alten Abstand her. Johannes Eckl (70.) verkürzte noch einmal, aber die Sportfreunde retteten den knappen Vorsprung über die Zeit. In der Tabelle klettern sie damit ins Mittelfeld, während Schwabsberg-Buch trotz der Niederlage Dritter bleibt.