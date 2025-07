Punktlandung nach Schlussspurt

Haiger. Die Saison 2024/25 wird für die SG Fellerdilln/Niederroßbach II als eine der denkwürdigsten in die Vereinsgeschichte eingehen. Nach zwei knapp misslungenen Versuchen in den vergangenen Jahren, als die Mannschaft jeweils den dritten und vierten Platz in der C-Liga (Gruppe A) belegte, gelang der Reserve-SG des VfL Fellerdilln und des FC Niederroßbach in dieser Saison endlich der langersehnte Aufstieg in die Fußball-Kreisliga B Dillenburg. Die Freude über den ersten Platz und die damit verbundene Beförderung ist groß.