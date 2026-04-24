Punktgleich und Blick nach oben? Topspiel Sonderbuch vs Langenau

SW Donau geht als Tabellenzehnter mit 29 Punkten in dieses Heimspiel und hat sich mit dem 3:1 gegen die SGM Senden-Ay nach zuvor zwei Niederlagen wieder Luft verschafft. Der TSV Kettershausen-Bebenhausen steht mit 22 Punkten auf Rang 13, gewann zwei seiner letzten drei Spiele, musste sich zuletzt aber dem TSV Langenau mit 1:3 geschlagen geben. Für beide Mannschaften ist die Partie im unteren Mittelfeld von Gewicht, weil sich SW Donau weiter von der Gefahrenzone lösen und Kettershausen-Bebenhausen den Abstand auf die Nichtabstiegsplätze verkürzen will. Das Hinspiel entschied Kettershausen-Bebenhausen mit 3:2 für sich.

So., 26.04.2026, 15:00 Uhr TSV Blaustein Blaustein SV Eggingen Eggingen 15:00 live PUSH

Der TSV Blaustein hat mit dem 4:2 gegen SW Donau und dem 0:0 bei der SGM Senden-Ay gezeigt, dass im Abstiegskampf wieder Leben in der Mannschaft steckt, bleibt mit 18 Punkten aber Vorletzter. Der SV Eggingen reist als Achter mit 35 Punkten an und hat aus den vergangenen drei Partien vier Zähler geholt, darunter das starke 3:1 bei der SG Öpfingen. Für Blaustein ist es ein Spiel mit erheblicher Bedeutung, weil der Rückstand auf die rettenden Plätze nicht größer werden darf, während Eggingen seine stabile Position im Mittelfeld festigen will. Das Hinspiel endete 1:1.

Die SGM Senden-Ay steckt mit 14 Punkten auf Rang 15 tief im Tabellenkeller fest und wartet seit drei Spielen auf einen Sieg. Der SV Westerheim steht mit 38 Punkten auf Platz sechs, hat nur eines seiner vergangenen vier Spiele verloren und zuletzt den TSV Blaustein mit 3:0 bezwungen. Für die Gastgeber zählt im Kampf gegen den direkten Abstieg fast nur noch jeder Punkt, während Westerheim mit einem Auswärtssieg den Kontakt zu den Plätzen vier und fünf halten kann. Das Hinspiel gewann Westerheim mit 4:3.

Hier prallen zwei direkte Tabellennachbarn aufeinander: Der FV Asch-Sonderbuch ist Fünfter mit 39 Punkten, der TSV Langenau Vierter mit ebenfalls 39 Zählern. Asch-Sonderbuch holte aus den letzten drei Spielen vier Punkte, musste sich zuletzt aber beim FC Hüttisheim mit 0:1 geschlagen geben, während Langenau mit dem 6:1 gegen Hüttisheim und dem 3:1 in Kettershausen-Bebenhausen eindrucksvoll Schwung aufgenommen hat. Für beide Teams ist es ein Schlüsselspiel im Rennen um die obere Tabellenhälfte, vielleicht sogar um den letzten Zugriff nach ganz oben. Das Hinspiel endete 1:1.

So., 26.04.2026, 17:00 Uhr SV Offenhausen SV Offenhausen FC Hüttisheim Hüttisheim 17:00 PUSH

Der SV Offenhausen steht mit 29 Punkten auf Rang neun, hat aber erst 22 Spiele absolviert und geht nach dem 2:6 gegen die TSG Ehingen sowie dem 1:10 bei Türkgücü Ulm mit erheblichem Druck in diese Partie. Der FC Hüttisheim ist Siebter mit 38 Punkten und hat nach zwei klaren Niederlagen gegen Langenau und Kettershausen-Bebenhausen zuletzt mit dem 1:0 gegen den FV Asch-Sonderbuch ein wichtiges Signal gesetzt. Für Offenhausen geht es darum, die Defensive wieder zu stabilisieren und nicht weiter nach unten hineingezogen zu werden, während Hüttisheim seine ordentliche Ausgangslage absichern will. Das Hinspiel gewann Hüttisheim mit 3:2.

So., 26.04.2026, 15:00 Uhr SV Jungingen SV Jungingen SC Türkgücü Ulm Türkgücü Ulm 15:00 live PUSH

Der SV Jungingen hat sich mit sieben Punkten aus den vergangenen drei Spielen auf 27 Zähler verbessert und damit vor diesem Heimspiel Selbstvertrauen gesammelt. Doch nun kommt mit dem SC Türkgücü Ulm der Tabellenführer, der 50 Punkte aufweist und mit dem 10:1 gegen den SV Offenhausen ein Ausrufezeichen gesetzt hat, nachdem es zuvor gegen Asch-Sonderbuch nur zu einem 1:1 gereicht hatte. Die Rollen sind klar verteilt, trotzdem hat Jungingen im Abstiegskampf jeden Grund, sich mit aller Kraft zu wehren, während Türkgücü im Titelrennen keinen Fehltritt gebrauchen kann. Das Hinspiel gewann Türkgücü Ulm mit 2:0.

So., 26.04.2026, 15:00 Uhr SG Öpfingen SG Öpfingen TSG Ehingen TSG Ehingen 15:00 PUSH

Die SG Öpfingen geht als Zweiter mit 46 Punkten in den Spieltag und weiß nach dem 6:0 beim FC Burlafingen genau, dass der Druck auf den Spitzenreiter nur mit einem weiteren Sieg hoch bleibt. Die TSG Ehingen ist Zwölfter mit 26 Punkten, präsentierte sich zuletzt aber wechselhaft und sammelte aus den vergangenen beiden Spielen vier Punkte, darunter das spektakuläre 6:2 beim SV Offenhausen. Öpfingen ist in dieser Partie klar in der Favoritenrolle, darf gegen einen offensiv nicht ungefährlichen Gegner aber keinen Leichtsinn zeigen. Das Hinspiel endete 1:1.

So., 26.04.2026, 15:00 Uhr SGM Aufheim Holzschwang SGM Aufheim Holzschwang FC Burlafingen Burlafingen 15:00 PUSH