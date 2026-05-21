Punktgleich ins Finale: Wer steigt in die Landesliga auf?

Der Meiendorfer SV empfängt am Samstag um 15 Uhr den BFSV Atlantik 97. Das ist auf dem Papier die schwierigere Aufgabe, schließlich steht Atlantik mit 51 Punkten auf Rang vier und gehört zu den stärkeren Mannschaften der Liga. Meiendorf hat zuletzt allerdings ein klares Signal gesetzt. Beim 9:0 gegen den Düneberger SV knackte die Mannschaft von Marcell Voß die Marke von 100 Saisontoren und hielt den Druck im Titelrennen maximal hoch.

Für den MSV wäre der Aufstieg auch eine Art Befreiung. Der Klub spielte zuletzt 2022/23 in der Landesliga, verpasste die Rückkehr danach aber zweimal knapp als Bezirksliga-Vizemeister. Nun liegt die Meisterschaft wieder in eigener Hand. Ein Sieg gegen Atlantik würde wegen des deutlich besseren Torverhältnisses wohl den Aufstieg bedeuten.

Wentorf tritt zeitgleich beim Escheburger SV an. Der Gegner steht mit 32 Punkten im unteren Mittelfeld, hat den Klassenerhalt aber gesichert und kann ohne großen Druck in den letzten Spieltag gehen. Genau darin liegt für Wentorf Chance und Gefahr zugleich. Sportlich ist die Aufgabe im Vergleich zu Meiendorfs Heimspiel gegen Atlantik etwas angenehmer, doch ein Ausrutscher wäre im Fernduell fatal.

Für den SC Wentorf wäre die Meisterschaft ein enormer Schritt. Der Verein spielt seit 2014 in der Bezirksliga, davor war Wentorf in der Kreisliga unterwegs. Über Jahre hat sich der Klub kontinuierlich entwickelt und stabilisiert. Nun ist der Aufstieg in die Landesliga so nah wie lange nicht. Es wäre der große Wurf nach einer langen Aufbauphase.

Zwei Spiele, ein Aufsteiger

Die Ausgangslage ist klar: Beide Teams spielen am Samstag um 15 Uhr. Meiendorf empfängt Atlantik, Wentorf muss nach Escheburg. Wer mehr Punkte holt, ist Meister. Gewinnen beide, spricht das Torverhältnis klar für den MSV. Patzt Meiendorf und Wentorf nutzt die Chance, könnte die Spitze noch kippen.

Gerade diese Konstellation macht den letzten Spieltag so reizvoll. Meiendorf hat die bessere Ausgangslage, Wentorf aber die realistische Hoffnung, dass sich im Parallelspiel noch etwas öffnet. In einer Liga, in der es keinen zweiten Aufstiegsweg gibt, wird jede Minute zählen.

Für Meiendorf wäre es die Rückkehr in die Landesliga nach zwei bitteren zweiten Plätzen. Für Wentorf wäre es der Lohn einer langen Entwicklung seit dem Aufstieg aus der Kreisliga. Am Samstag entscheidet sich, welche Geschichte geschrieben wird.