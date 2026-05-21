Punktgleich ins Finale: Wer steigt in die Landesliga auf?

Die Bezirksliga Hamburg Ost bekommt ein echtes Herzschlagfinale. Vor dem letzten Spieltag stehen der Meiendorfer SV und SC Wentorf punktgleich an der Tabellenspitze. Beide Mannschaften haben nach 29 Spielen 66 Punkte gesammelt. Weil nur der Meister direkt in die Landesliga aufsteigt und keine Relegation vorgesehen ist, entscheidet sich am Samstag, wer den großen Schritt nach oben macht - möglicherweise erst in den letzten Sekunden.
Meiendorf geht mit dem besseren Torverhältnis in die Entscheidung. Der MSV steht bei 100:29 Treffern, Wentorf bei 93:34. Der Vorsprung beträgt also zwölf Tore. Das ist ein klarer Vorteil, aber keiner, der in einem letzten Spieltag jede Spannung nimmt. Denn die Aufgaben sind unterschiedlich schwer.
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