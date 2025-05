Punktgleich ins Finale: Geiselbullach II vertagt Meisterfeier

SV Althegnenberg – TSV Geiselbullach II 1:2 (1:2) – Zuhause Meister werden - daraus wurde für Althegenberg nichts. Nun fällt die Entscheidung am letzten Spieltag. Dabei waren die Gastgeber schnell in Führung gegangen, nachdem Finn-Jannis Peschek getroffen hatte (15.). Doch Geiselbullach steht nicht umsonst an Tabellenplatz zwei und so hatte man die passende Antwort parat. Tobias Schuster sorgte für den Ausgleich (34.). Per Freistoß hatte er eingenetzt. „Das war ein Knackpunkt, so SVA-Trainer Heiko Nausch. Danach waren die Gäste im Aufwind und sein Team „am schwimmen“. Als dann auch noch Lukas Boehmlaender für die Bullacher Zweite traf und sein Team so mit 2:1 kurz vor der Pause in Front brachte (45.), waren die Hausherren unter Druck. Doch der SVA, der eine fabelhafte Rückrunde aufs Parkett gezaubert hat, hatte noch nicht aufgegeben. Nach der Halbzeitpause hatte man noch drei exzellente Chancen, aber der Geiselbullacher Keeper hielt eiskalt dagegen. „Wir haben eine super Leistung gebracht, hat diesmal nicht gereicht“, so SVA-Trainer Nausch hinterher. „Heute hat das Quäntchen Glück gefehlt. Wir müssen weiter hart arbeiten und dann schauen wir, was am letzten Spieltag geht.“