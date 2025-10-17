Punktgleich in der Top-Fünf! Bovender SV empfängt Bleckenstedt

„Wir treffen auf eine erfahrene Mannschaft mit viel Offensivqualität“, sagt Broscheit vor dem Duell. „Es wird wichtig sein, konsequent zu verteidigen.“ Gerade in solchen Partien komme es darauf an, über 90 Minuten stabil zu stehen und die eigenen Chancen effizient zu nutzen.

Personell bleibt die Situation beim BSV ähnlich wie in den vergangenen Wochen. „Wie jede Woche wird es etwas Rotation geben“, erklärt der Coach. Trotz kleinerer Umstellungen will der Tabellenfünfte seine Position festigen. „Es ist das nächste Topspiel – wir wollen gewinnen, um in der Top 5 zu bleiben.“

In der jüngsten Vergangenheit konnten beide Teams je ein direktes Duell gewinnen, das andere endete mit einem Remis. Tabellarisch trifft der vierte Platz auf den Dritten. Beide Teams sind punktgleich. Es ist also ein richtungsweisendes Spiel für beide Teams.

Anpfiff der Partie ist dann am Sonntag 14.30 Uhr.