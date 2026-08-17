Punktgewinn zum Start

Baiershofens Christoph Joas auf dem Weg zum 1:1 – Foto: Lea Wiedemann

Am ersten Spieltag der Kreisklasse West 2 startete Grün-Weiß Baiershofen mit einem 2:2-Unentschieden gegen den VfR Jettingen II in die neue Saison. Nach einer sehr durchwachsenen Vorbereitung zeigte die Mannschaft vor 150 Zuschauern ein völlig anderes Gesicht.

Angeführt vom „aggressive Leader“ Jonas Fritz war deutlich mehr Leben in der Mannschaft. Die Grün-Weißen präsentierten sich engagiert, kämpferisch und mit großem Einsatz. Beide Teams lieferten sich eine ausgeglichene Partie mit Chancen auf beiden Seiten.

In der 18. Minute gingen die Gäste durch Bernd Kölzer mit 0:1 in Führung. Baiershofen ließ sich davon jedoch nicht beeindrucken und kam in der 30. Minute zum Ausgleich. Youngster Christoph Joas setzte sich nach einem Alleingang durch und schloss überlegt zum 1:1 ab.

Nach dem Seitenwechsel drehte die Heimelf die Partie. Nach einem Ballgewinn traf Torjäger Tobias Roßner in der 64. Minute mit einem Distanzschuss zur 2:1-Führung. Die Gäste kamen in der 84. Minute durch Bernd Kölzer nach schöner Flanke per Kopf noch zum 2:2-Ausgleich, sein zweiter Treffer des Tages.

Beide Mannschaften hatten im kompletten Spielverlauf noch weitere Möglichkeiten. Am Ende stand ein leistungsgerechtes 2:2-Unentschieden auf der Anzeigetafel, unter der Leitung des guten Schiedsrichters Hannes Badke.

Schlag auf Schlag geht es weiter: In der englischen Woche empfängt Baiershofen am Mittwoch den Kreisligaabsteiger SV Scheppach. Mit der gleichen Einstellung und dem gezeigten Einsatz wollen die Mannen um Trainer Schlumberger auch hier punkten.