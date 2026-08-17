Punktgewinn zum Auftakt!

Der RSV Oggenhausen war zu Beginn sehr präsent und konnte mit dem katastrophalen Geläuf deutlich besser umgehen als unsere Mannschaft. Meistens kam man einen Tick zu spät und die Heimelf machte klar das Spiel. Entsprechend konzentrierten sich unsere Spieler mehr auf die Verteidigung. Das half jedoch beim 1:0 auch nichts, denn ein Eckball auf den zweiten Pfosten brachte die Führung. Direkt nach dem Anspiel musste man einen Ballverlust hinnehmen und der RSV spielte schnell und direkt nach vorne und erzielte daraus sofort das 2:0. Kurz vor der Halbzeit wehrte Torhüter Lukas Baka noch eine hundertprozentige Torchance ab und hielt somit den Rückstand von zwei Toren zur Pause. Nach dem Seitenwechsel kam unsere Mannschaft deutlich besser ins Spiel und auch die Einwechslung von Felix Kaiser machte sich in Form von Chancen deutlich bemerkbar. Der Anschlusstreffer zum 2:1 war dann klasse gespielt über Spichal und Knaus, der perfekt zu Kaiser querlegte. Das Momentum im Spiel war nun auf Unterkochener Seite, auch wenn Oggenhausen immer wieder gefährlich dazwischenfunkte. In der 70.Minute gelang dann sogar der Ausgleich, als ein langer Ball von Bastillo immer länger wurde und Felix Knaus vorne plötzlich frei war und das Tor erzielte. Kurz vor Schluss hatte man durch den eingewechselten Timo Fichtner sogar noch die Chance zum Sieg, doch der Ball ging an die Querlatte. Letztlich blieb es beim gerechten Unentschieden.