Punktgewinn: SV Babelsberg 03 mit Nullnummer in Greifswald

Die Marschroute für den Auftritt im hohen Norden war von Beginn an klar erkennbar. Nach den intensiven Wochen der letzten Zeit legte Babelsberg den Fokus auf eine kompakte Grundordnung. Trainer Johannes Lau schickte eine Elf auf den Platz, die dem Gegner wenig Räume bot. Es war eine emotionale Herausforderung, die physische Intensität über die gesamte Spielzeit hochzuhalten, doch die taktische Disziplin blieb die tragende Säule des Babelsberger Spiels.

Taktische Disziplin bestimmt das torlose Geschehen

In einem Spiel ohne Tore waren es vor allem die Zweikämpfe im Mittelfeld, die das Bild prägten. Trotz des hohen Einsatzes gelang es keiner der beiden Mannschaften, die entscheidende Lücke in der gegnerischen Hintermannschaft zu finden.

Personelle Impulse in der Schlussphase der Partie

Um in der Schlussphase noch einmal frische Kräfte für den Angriff zu mobilisieren, reagierte die Babelsberger mit mehreren Wechseln. In der 68. Minute verließen Tino Schmidt und Linus Queißer den Rasen, für sie kamen Theo Ogbidi und Luis Müller in die Begegnung. Später folgten Nils Schätzle für Darijan Silic sowie in der letzten Minute Ardahan Yilmaz für Maurice Covic. Trotzdem gelang den Gästen nicht das Siegtor.

Die Lage im dichten Mittelfeld der Regionalliga

Nach diesem Nachholspiel belegt der SV Babelsberg 03 mit nun 28 absolvierten Partien den zwölften Tabellenplatz. Mit 32 Punkten und einem Torverhältnis von 46:47 steht der Verein punktgleich mit dem ZFC Meuselwitz. Der Vorsprung auf den BFC Dynamo (29 Punkte) und den heutigen Gegner aus Greifswald (28 Punkte) konnte durch das Remis gehalten werden.

Fokus auf das bevorstehende Duell in Thüringen

Die Konzentration gilt nun unmittelbar der nächsten Aufgabe, die bereits in wenigen Tagen bevorsteht. Am Samstag, 11.04.2026, tritt der SV Babelsberg 03 um 14 Uhr beim Tabellenvierten FC Rot-Weiß Erfurt an. Für die Babelsberger geht es in Erfurt darum, die heutige defensive Kompaktheit erneut abzurufen.