Punktgewinn oder Schützenhilfe: Bruckmühl noch nicht gerettet

Tom Mühlhamer und der SV Bruckmühl könnten noch auf einen Relegationsplatz abrutschen. – Foto: mb.presse / Butzhammer

Der SV Bruckmühl braucht am 30. und letzten Spieltag der Bezirksliga Ost mindestens einen Punkt beim TSV Siegsdorf oder Schützenhilfe der Konkurrenz zum direkten Klassenerhalt.

Mittendrin dabei ist der SV Bruckmühl. Die Mannschaft von Cheftrainer Mike Probst galt nach dem Sieg im Nachholspiel beim SV Waldperlach vor eineinhalb Wochen bereits als gerettet. Die Ergebnisse am vergangenen Wochenende haben diese Ausgangslage jedoch doch noch einmal verändert.

Bruckmühl – Während an der Tabellenspitze der Bezirksliga Ost eigentlich seit Wochen alles klar ist, geht es im Tabellenkeller am letzten Spieltag noch um alles. Zehn Teams, und damit mehr als die Hälfte der Liga, kämpfen am Samstag ab 14 Uhr zeitgleich noch um die Relegationsplätze bzw. den direkten Klassenerhalt.

Sechs Punkte betrug der Vorsprung auf die Relegationsplätze bei noch zwei ausstehenden Runden vor dem zurückliegenden Wochenende. Etwas Zählbares gegen den SV Aschau am Inn oder ein einziges richtiges Ergebnis der Konkurrenz hätte gereicht, um den direkten Klassenerhalt vor dem letzten Spieltag auch rechnerisch endgültig zu fixieren.

Konkurrenz spielte letzte Woche allesamt gegen den SV Bruckmühl

Stattdessen ging Bruckmühl im letzten Heimspiel leer aus. Im Nachgang trat auch noch der eigentlich höchst unwahrscheinliche Fall ein, dass alle anderen drei nachfolgenden Kellerduelle gegen den SVB liefen. Der SB DJK Rosenheim unterlag dem TSV Ebersberg, zwischen dem FC Töging und dem SV Saaldorf gab es einen Sieger und der TSV Zorneding verlor nach Führung noch gegen den TSV Peterskirchen.

Ein einziger anderer Spielausgang hätte gereicht, um den Klassenerhalt am Samstag oder Sonntag von der Couch aus feiern zu dürfen. Somit muss der SVB doch noch einmal etwas um den Verbleib in der siebthöchsten Spielklasse zittern. Selbst das „Bonusspiel“ zwischen dem SV Miesbach und dem TSV Siegsdorf, das die Hausherren mit 2:1 für sich entschieden, lief gegen Bruckmühl.

SV Bruckmühl droht Relegation bei Sondertabelle

Somit ist der Vorsprung auf den ersten Relegationsplatz vor dem abschließenden Spieltag auf drei Zähler geschrumpft und der SVB doch noch einmal in der Pflicht. Ein Punkt beim Schlusslicht TSV Siegsdorf würde bereits aus eigener Kraft zum verspäteten Klassenerhalt reichen. Ansonsten müsste das Team rund um Kapitän Patrick Kunze erneut auf Schützenhilfe auf den anderen Plätzen hoffen.

Damit die Bruckmühler doch noch auf einen Relegationsplatz rutschen, müssten bei einer eigenen Niederlage in Siegsdorf zeitgleich Rosenheim, Ebersberg sowie Töging gewinnen und Aschau mindestens einen Punkt holen. Folglich würde laut BFV-Regeln eine Sondertabelle aus allen direkten Duellen der Teams mit dann 36 Punkten gebildet werden. Hierbei hätte der SVB die schlechtesten Karten und müsste doch noch in die Relegation.

SV Bruckmühl kann TSV Siegsdorf in die Kreisliga schießen

Dieses Szenario wurde in der letzten regulären Trainingswoche von den Verantwortlichen, Trainern und Spielern jedoch soweit irgendwie möglich ignoriert, schließlich wollte die Mannschaft aus der Marktgemeinde eh von Vornherein und ungeachtet der Tabellensituation am letzten Spieltag in Siegsdorf auf Sieg spielen. Somit hat sich an der Herangehensweise nicht wirklich etwas geändert.

Für den TSV geht es ebenso wirklich noch um alles. Siegsdorf geht zwar als Tabellenschlusslicht in die letzte Runde, ist aber noch nicht abgestiegen. Der Rückstand auf die Relegationsplätze liegt bei zwei Punkten. Der Turn- und Sportverein aus dem Traunsteiner Landkreis könnte damit noch den TSV Zorneding und den SV Waldperlach einholen.

TSV Siegsdorf gehört zu formschwächsten Teams der Liga

Die Form der letzten Spiele spricht im Rennen um die Relegationsplätze jedoch nicht unbedingt für Siegsdorf. Der Aufsteiger ist seit fünf Partien ohne Sieg. In letzten Kellerduellen gab es neben der Niederlage gegen Miesbach nur Unentschieden gegen Ebersberg, Zorneding und Töging.

Das Hinspiel im zurückliegenden Winter entschied der SV Bruckmühl durch einen Geniestreich von Lukas Steidl hochverdient für sich. Ein ähnliches Ergebnis würde beim SVB jeder sofort erneut nehmen. Denn damit wäre der Landesliga-Absteiger gerettet und dieses Mal unabhängig von den Ergebnissen der Konkurrenz.

Nächstes Kreisklassen-Kellerduell für SV Bruckmühl II

Die Karten im Kampf um den Klassenerhalt hat auch die zweite Mannschaft des SV Bruckmühl selbst in der Hand. Mit zuletzt drei Siegen in Folge, allesamt gegen direkte Mitkonkurrenten, hat sich der Liganeuling eine optimale Ausgangslage für die letzten verbleibenden drei Spieltage erspielt.

Sechs Punkte sind es inzwischen auf den ersten Relegationsplatz, sieben sogar auf die direkten Abstiegsplätze. Ein weiterer Dreier beim SV Schechen, derzeit noch zwei Zähler vor dem SVB II, könnte theoretisch bereits am Sonntag zum vorzeitigen Klassenerhalt reichen.

Sechs-Tore-Spektakel gegen SV Schechen im Hinspiel

Das Hinspiel war für beide Teams ein Wechselbad der Gefühle. Die „Zwoate“ führte zur Pause mit 2:0, lag in der Schlussphase dann aber mit 2:3 zurück, bevor Manuel Künzler mit einem Traumtor kurz vor dem Ende doch noch einen Punkt rettete. Dieses Mal soll es aus SVB-Sicht zwei Punkte mehr geben, wenn zwei der momentan formstärksten Teams aufeinandertreffen.

Bruckmühl ist in der Formtabelle Zweiter, Schechen Vierter. Der SVS siegte zuletzt ebenfalls drei Mal in Folge. Mindestens eine Serie wird am Sonntag auf jeden Fall enden. Anpfiff ist um 14 Uhr. Ab 16 Uhr tritt die Dritte in der C-Klasse beim SV Tattenhausen II an. (Alexander Nikel)