Punktgewinn oder Punktverlust? Mischung aus Zufriedenheit und Enttäuschung beim FC Pipinsried

Nach einem kräftigen Wolkenbruch übernahm der FC Pipinsried an diesem ansonsten lauen Aprilabend an der Donau sofort die Initiative. Bereits in den Anfangsminuten diktierte der spielerisch überlegene Gast das Geschehen in Schalding.

Götzendorfer und Karger zurück im Team: Pipinsried verpasst die frühe Führung

So bot sich den Oberbayern in der 15. Minute eine Doppelchance zur Führung: Zunächst scheiterte Nico Karger am stark reagierenden SV-Keeper Marius Herzig, anschließend lenkte Dominik Weiß einen Abschluss von Mario Götzendörfer mit der Wade an die Latte. Nur eine Minute später zog Götzendörfer erneut ab – diesmal fehlten nur wenige Zentimeter, sein Schuss aus rund 20 Metern strich knapp am linken Pfosten vorbei.

Apropos Götzendorfer: Der Mittelfeldmotor kehrte nach seiner Rückenblockade rechtzeitig zurück und war einmal mehr Dreh- und Angelpunkt im Spiel der Pipinsrieder. Nach überstandener Wadenverletzung stand auch Nico Karger erstmals wieder in der Startelf. Im Vergleich zum Spiel gegen Grünwald ersetzte er den defensiv orientierten Pablo Rodriguez Benitez.

Nach der starken Anfangsphase rückte dann in der 17. Minute FCP-Schlussmann Max Engl in den Fokus: Im Eins-gegen-Eins behielt er gegen SV-Stürmer Fabian Schnabel die Nerven und rettete stark. Auf der Gegenseite verpasste Torjäger Nico Karger, mit bislang 17 Saisontreffern erfolgreichster FCP-Schütze, in der 21. und 23. Minute gleich doppelt die Führung – beide Male aus aussichtsreicher Position.

FCP-Keeper Engl hält den Punkt fest

Und auch im zweiten Durchgang sah es lange nicht nach einem Treffer der Gastgeber aus – bis zur 62. Minute: Nach einer Freistoßflanke von Patrick Choroba stieg Christoph Szili am höchsten und köpfte den Ball präzise ins linke obere Eck – unhaltbar für FCP-Schlussmann Max Engl.

Der FC Pipinsried zeigte jedoch Moral: In der 81. Minute belohnte sich das Team für seinen Aufwand. Nach einem scharfen Zuspiel von Florian Gebert vollstreckte Michael Bachhuber aus kurzer Distanz zum verdienten 1:1-Endstand.

Nach dem Abpfiff herrschte bei beiden Trainern eine Mischung aus Zufriedenheit und Enttäuschung. Pipinsried hatte im ersten Durchgang die klareren Chancen, verpasste es aber, seine spielerische Überlegenheit frühzeitig in Zählbares umzumünzen. Nach dem 0:1-Rückstand gerieten die Ilmtaler im zweiten Abschnitt für rund 15 Minuten komplett aus dem Tritt.

Dass der FCP dennoch einen Punkt mitnehmen konnte, war vor allem Torwart Max Engl zu verdanken: Der Keeper reagierte in einer Szene gleich doppelt glänzend gegen Johannes Stingl und Walter Kirchner und ließ Schaldings Spieler, Verantwortliche und Fans gleichermaßen staunend zurück.