Punktgewinn mit Signalwirkung im Breisgau

Von Beginn an präsentierte sich Wolfsburg mutig und aggressiv. Die Mannschaft von Dieter Hecking störte früh, gewann viele zweite Bälle und erspielte sich über weite Strecken Vorteile. Freiburg kam nur selten zu klaren Offensivaktionen, während die Gäste selbst mehrfach gefährlich wurden. Nach der Pause belohnte sich der VfL für seinen Aufwand: Konstantinos Koulierakis traf erneut nach einem Standard per Kopf und brachte Wolfsburg verdient in Führung. Für den Innenverteidiger war es bereits der dritte Saisontreffer – allesamt per Kopf und erneut in entscheidenden Momenten.

Versäumte Entscheidung – Freiburg nutzt eine Chance Trotz der Führung gelang es den Wölfen nicht, das Spiel frühzeitig zu entscheiden. Mehrere aussichtsreiche Situationen blieben ungenutzt. So kam der SC Freiburg mit seiner einzigen wirklich klaren Gelegenheit nach der Pause durch Philipp Lienhart zum Ausgleich. In der Schlussphase drängte Wolfsburg nochmals auf den Sieg, zeigte viel Einsatz und kam erneut zu Möglichkeiten, ohne jedoch den entscheidenden Treffer zu erzielen.