Punktgewinn mit Signalwirkung im Breisgau

Von Beginn an präsentierte sich Wolfsburg mutig und aggressiv. Die Mannschaft von Dieter Hecking störte früh, gewann viele zweite Bälle und erspielte sich über weite Strecken Vorteile. Freiburg kam nur selten zu klaren Offensivaktionen, während die Gäste selbst mehrfach gefährlich wurden.
Nach der Pause belohnte sich der VfL für seinen Aufwand: Konstantinos Koulierakis traf erneut nach einem Standard per Kopf und brachte Wolfsburg verdient in Führung. Für den Innenverteidiger war es bereits der dritte Saisontreffer – allesamt per Kopf und erneut in entscheidenden Momenten.
Versäumte Entscheidung – Freiburg nutzt eine Chance
Trotz der Führung gelang es den Wölfen nicht, das Spiel frühzeitig zu entscheiden. Mehrere aussichtsreiche Situationen blieben ungenutzt. So kam der SC Freiburg mit seiner einzigen wirklich klaren Gelegenheit nach der Pause durch Philipp Lienhart zum Ausgleich.
In der Schlussphase drängte Wolfsburg nochmals auf den Sieg, zeigte viel Einsatz und kam erneut zu Möglichkeiten, ohne jedoch den entscheidenden Treffer zu erzielen.
Trotz des Unentschiedens verbessert sich die Ausgangslage der Wölfe leicht: Aufgrund der besseren Tordifferenz überholt Wolfsburg den punktgleichen FC St. Pauli und steht nun auf Rang 16. Damit ist klar: Im direkten Duell am letzten Spieltag geht es zwischen beiden Teams um den Relegationsplatz.
Die Konstellation verspricht ein echtes Endspiel – unabhängig vom Ausgang des parallel laufenden Spiels gegen den FC Bayern.
Koulierakis als feste Größe
Auffällig bleibt die Rolle von Koulierakis, der sich zunehmend als verlässliche Kopfballstärke im Offensivspiel etabliert. Seine Treffer stehen regelmäßig für wichtige Punkte und unterstreichen seine Bedeutung bei Standardsituationen.
Für Trainer Dieter Hecking war die Partie zugleich ein persönliches Jubiläum: Sein 450. Bundesliga-Spiel als Cheftrainer reiht ihn unter die erfahrensten Coaches der Liga-Geschichte ein.
Unterm Strich steht für Wolfsburg ein Remis, das sportlich nicht perfekt, im Tabellenkontext aber von hoher Bedeutung ist – und den Weg in ein hochbrisantes Saisonfinale ebnet.