Punktgewinn mit Leidenschaft

Mit großem Einsatz hat der VfB Lübeck dem bislang makellosen Tabellenführer der Regionalliga Nord die ersten Punkte der Saison abgenommen. Vor 3.102 Zuschauern auf der Lohmühle erreichten die Grün-Weißen am Mittwochabend ein 1:1 gegen den SSV Jeddeloh – trotz einer Gelb-Roten Karte und mehr als 25 Minuten in Unterzahl.

Trainer Guerino Capretti setzte nach dem jüngsten 4:2-Erfolg in Norderstedt auf dieselbe Startelf – und die zahlte das Vertrauen zunächst zurück. Bereits in der 14. Minute brachte Antonio Verinac den VfB nach einem energischen Pressing gegen SSV-Keeper Moritz Onken in Führung. Zuvor hatte Lübeck bereits gute Ansätze gezeigt, etwa durch Bjarne Pfundheller (21.) und Fabian Istefo (24.), doch es blieb beim 1:0.

Kurz vor dem Pausenpfiff kamen die Gäste aus dem Ammerland stärker auf, und in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit gelang Keita Taguchi mit einem satten Distanzschuss der Ausgleich (45.+2).

Auch nach dem Seitenwechsel blieb der VfB mutig. Marvin Thiel (56.) und erneut Verinac (57.) verpassten die erneute Führung knapp. Der Wendepunkt des Spiels folgte in der 65. Minute, als Thiel nach einem Zweikampf mit Dominique Ndure Gelb-Rot sah.

Trotz der Unterzahl verteidigte Lübeck leidenschaftlich. Mikail Polat initiierte weitere Offensivaktionen, Manuel Farrona Pulido – vor dem Spiel für seinen 100. Einsatz im VfB-Trikot geehrt – hatte noch eine große Chance (80.), scheiterte aber an Onken.

In der Schlussphase hielt Finn Böhmker den Punkt fest und wurde für seine Leistung ebenso gefeiert wie die gesamte Mannschaft, die sich den lautstarken Applaus der Fans nach Abpfiff redlich verdiente.

Am Sonntag (31. August, 14 Uhr) steht das nächste Heimspiel an. Dann empfängt der VfB die U23 von Hannover 96 auf der Lohmühle.

VfB Lübeck – SSV Jeddeloh 1:1

VfB Lübeck: Finn Böhmker, Marvin Thiel, Luca Menke, Pierre Becken, Joel Amadi (71. Manuel Farrona-Pulido), Julian Albrecht, Fabian Istefo, Mikail Polat, Colin Ulrich, Bjarne Pfundheller, Antonio Verinac (86. Ali Wissam Abu-Alfa) - Trainer: Guerino Capretti

SSV Jeddeloh: Moritz Ben Onken, Philip Gramberg, Niklas-Leon von Aschwege (85. Ibrahim Touray), Dominique Ndure, Kasra Ghawilu, Tim Janßen (46. Tom-Julian Kanowski), Robin Krolikowski (85. Tom Gaida), Moritz Brinkmann (46. Pascal Steinwender), Gazi Siala, Keita Taguchi, Simon Brinkmann - Trainer: Björn Lindemann

Schiedsrichter: Daniel Piotrowski - Zuschauer: 3102

Tore: 1:0 Antonio Verinac (14.), 1:1 Keita Taguchi (45.+2)

Gelb-Rot: Marvin Thiel (65./VfB Lübeck/)