Punktgewinn in Unterzahl

Beim VfL Halle 1896, dem Tabellensechsten der Liga, zeigte die Mannschaft von Trainer Seipel eine engagierte Leistung und sicherte sich nach intensiven 90 Minuten ein 2:2-Unentschieden.

Dabei begann die Partie aus Sicht des SCH optimal. Bereits nach vier Minuten gingen die Gäste in Führung. Johann von Breitenbuch stand nach einer Aktion im Strafraum richtig und erzielte aus kurzer Distanz seinen ersten Treffer in der Oberliga. Kurz darauf wurde die Aufgabe für den SCH jedoch deutlich schwieriger.

In der 16. Minute sah Dioum Abdoul Aziz nach einer Notbremse die Rote Karte. Damit musste Heiligenstadt über weite Strecken der Partie in Unterzahl gegen einen spielstarken Gegner bestehen. Der VfL Halle 1896 erhöhte mit einem Mann mehr den Druck und kam durch zwei Standardsituationen zum Erfolg. In der 20. Minute fiel zunächst der Ausgleich, ehe die Gastgeber die Partie in der 35. Minute drehten. Trotz des Rückstands blieb der SCH weiterhin im Spiel und hielt dagegen.

Eine Mannschaft mit Charakter

Die Mannschaft zeigte trotz Unterzahl eine geschlossene Leistung. Heiligenstadt verteidigte kompakt, arbeitete intensiv gegen den Ball und suchte auch offensiv immer wieder Lösungen. Vor allem nach dem Seitenwechsel setzte die Seipel-Elf Akzente nach vorne und blieb in der Begegnung präsent. Auch Kristian Bako zeigte eine auffällige Partie und gehörte zu den Aktivposten im Spiel der Gäste.

Tavares belohnt die Moral

In der 72. Minute gelang schließlich der Ausgleich. Nach einer Flanke war Keliano Tavares am langen Pfosten zur Stelle und traf zum 2:2. Für ihn war es der erste Saisontreffer. Damit trafen auf Seiten des SCH zwei Spieler erstmals in dieser Oberliga-Spielzeit.

Der erste Auswärtssieg der Saison blieb Heiligenstadt zwar verwehrt, dennoch nahm die Mannschaft im letzten Auswärtsspiel der Saison einen Punkt aus Halle mit. Das Unentschieden unterstrich vor allem die kämpferische Leistung des Teams, das trotz langer Unterzahl bis zum Schlusspfiff im Spiel blieb.

Der Punktgewinn verändert die tabellarische Situation nur geringfügig, stellt jedoch sportlich einen Achtungserfolg dar.