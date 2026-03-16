Punktgewinn in Stelingen: Blaues Wunder zeigt Kampfgeist SG Blaues Wunder Hannover erkämpft 1:1 beim Tabellen-Dritten TSV Stelingen von red · Heute, 16:51 Uhr · 0 Leser

Die SG Blaues Wunder Hannover holt beim Tabellendritten TSV Stelingen einen Punkt. Beide Trainer ordnen ein intensives Spiel ein, in dem sich die Gastgeber trotz vieler Spielanteile lange schwertaten.

Im Auswärtsspiel beim Tabellen-Dritten TSV Stelingen trennte sich die SG Blaues Wunder Hannover am Sonntag 1:1. Elias Zougari brachte die Gäste in der 54. Minute in Führung, Jannis Bovenschen glich in der 73. Minute für die Gastgeber aus. Blaues Wunder-Trainer Leon Erler zeigte sich mit dem Punkt zufrieden, wies jedoch auf die schwierigen Rahmenbedingungen hin: „Ein sehr kämpferisches Spiel, fußballerisch insgesamt auf beiden Seiten nicht das beste Fußballspiel. Platzbedingungen auf Rasen, auch ganz anders als auf unserem Kunstrasen. Wir haben jetzt das erste Mal seit September überhaupt wieder auf Rasen trainiert bzw. gespielt.“

Das Spiel war über weite Strecken von intensiven Zweikämpfen geprägt. Stelingen hatte mehr Ballbesitz, während Blaues Wunder vor allem auf eine kompakte Defensive und Konter setzte. Erler lobte die Stabilität seiner Mannschaft: „In der ersten Halbzeit haben wir sehr gut kompakt gestanden, für den Gegner ansonsten sehr wenig zugelassen.“ Nach etwa 30 Minuten ließ die Aktivität jedoch nach: „Da waren wir wieder zu passiv, ähnlich wie letzte Woche gegen Amling.“