Punktgewinn in Stelingen: Blaues Wunder zeigt Kampfgeist

Die SG Blaues Wunder Hannover holt beim Tabellendritten TSV Stelingen einen Punkt. Beide Trainer ordnen ein intensives Spiel ein, in dem sich die Gastgeber trotz vieler Spielanteile lange schwertaten.
Im Auswärtsspiel beim Tabellen-Dritten TSV Stelingen trennte sich die SG Blaues Wunder Hannover am Sonntag 1:1. Elias Zougari brachte die Gäste in der 54. Minute in Führung, Jannis Bovenschen glich in der 73. Minute für die Gastgeber aus.
Blaues Wunder-Trainer Leon Erler zeigte sich mit dem Punkt zufrieden, wies jedoch auf die schwierigen Rahmenbedingungen hin: „Ein sehr kämpferisches Spiel, fußballerisch insgesamt auf beiden Seiten nicht das beste Fußballspiel. Platzbedingungen auf Rasen, auch ganz anders als auf unserem Kunstrasen. Wir haben jetzt das erste Mal seit September überhaupt wieder auf Rasen trainiert bzw. gespielt.“
Das Spiel war über weite Strecken von intensiven Zweikämpfen geprägt. Stelingen hatte mehr Ballbesitz, während Blaues Wunder vor allem auf eine kompakte Defensive und Konter setzte.
Erler lobte die Stabilität seiner Mannschaft: „In der ersten Halbzeit haben wir sehr gut kompakt gestanden, für den Gegner ansonsten sehr wenig zugelassen.“ Nach etwa 30 Minuten ließ die Aktivität jedoch nach: „Da waren wir wieder zu passiv, ähnlich wie letzte Woche gegen Amling.“
Auch Stelinger Trainer Edis Bajrovic sah ein erwartet schwieriges Spiel: „Es war das erwartete schwere Spiel gegen einen leidenschaftlich verteidigenden Gegner. Wir kommen gut ins Spiel, haben sehr viele Spielanteile.“ Dennoch fehlte es seiner Mannschaft häufig an Durchschlagskraft: „Dann verflacht das Spiel etwas von uns, wir haben viel Ballbesitz, sind aber im letzten Drittel nicht zwingend oder gefährlich.“
Nach der Pause fiel zunächst die Führung für Blaues Wunder. „In der 54. Minute bekommen wir einen Konter, den Blaues Wunder wunderbar abschließt – 1:0" wie Bajrovic die Szene schildert. In der Folge drängte Stelingen auf den Ausgleich. „Danach spielen wir nur noch auf ein Tor, verfehlen aber zahlreiche Einschussmöglichkeiten und konnten relativ wenig mit dem Ballbesitz anfangen.“
Der Ausgleich fiel schließlich aus einer unübersichtlichen Situation im Strafraum: „Dementsprechend bleibt uns nur der Ausgleich durch Jannis Bovenschen aus dem Gewühl im 16er – 1:1.“ Trotz des späten Treffers überwog beim Stelinger Trainer die Enttäuschung: „Die Enttäuschung bei uns ist groß, wir hatten uns mehr vorgenommen. Aber gut, dass es kein Selbstläufer wird, war uns klar. Insbesondere im letzten Drittel fiel uns gestern relativ wenig ein.“
Mit dem Unentschieden bleibt TSV Stelingen auf Rang drei der Tabelle, während die SG Blaues Wunder Hannover weiterhin auf Platz zwölf steht. Für beide Mannschaften geht es in den kommenden Wochen darum, weitere Punkte zu sammeln.
TSV Stelingen – SG Blaues Wunder Hannover 1:1
TSV Stelingen: Hinrich Gudehus, Kevin Wittbold (66. Marvin Metzig), Max Adamski, Justin Fehder, Marc-Benjamin Klusmann, Jonathan Mai (88. Andre Vogelsang), Richard Leimann, Per Stetzkowski (33. Jannis Bovenschen), Dustin Quast, Lukas Brinkmann (60. Luca Nuel Biskup), Dennis Zabel (60. Nino Melnjak) - Trainer: Edis Bajrovic
SG Blaues Wunder Hannover: Tobias Voigt, Vincent Grannas (62. Johnny Stenske), Benett-Luca Bohm (89. Tiago Cumbre-Fernandez), Julius Jakob (65. Jonathan Gille), Joel Lothar Bruns, Lasse Marten Jannsen, Ibrahim-Lahar Gueye (65. Malte Stein), Daniel Romero-Maguina, Kai-Manoel Hidalgo Kehrel, Alexander Hose, Elias Zougari (70. Joshua Breyer) - Trainer: Leon Erler
Schiedsrichter: Tjark Heinze
Tore: 0:1 Elias Zougari (54.), 1:1 Jannis Bovenschen (73.)