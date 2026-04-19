Punktgewinn in Ravensburg

Fabian Himmel sprach hinterher von „einem der besten Saisonspiele“. „Was die Jungs an Kilometern abgespult haben, das war wirklich Wahnsinn. Sie haben den Gegner über weite Strecken dominiert, waren in Ballbesitz schwer greifbar und defensiv total griffig“.

Mit dem 2:2 beim Tabellennachbarn FV Ravensburg konnte der SV Oberachern mit jetzt 45 Zählern seinen überragenden fünften Tabellenplatz im Baden-Württembergischen Fußball-Oberhaus festigen.

Oberacherns Chef-Coach trat die 210 km lange Heimfahrt aber auch mit einem weinenden Auge an: „Das Ergebnis tut schon ein wenig weh, weil wir uns beide Tore wirklich selbst reingeschossen haben und im Ravensburger Strafraum einfach nicht konsequent genug waren“.

Im insgesamt 22. (!) Oberliga-Duell zwischen den beiden Dauerrivalen hatten die Achertäler einen Auftakt nach Maß. Im Anschluss an einen Freistoß von Henri Scherer war Aleksei Carnier per Kopf zum 0:1 erfolgreich (8.).

Die Antwort der Oberschwaben ließ aber nicht lange auf sich warten. Nach einer Flanke von rechts konnte sich Nesreddine Kenniche gegen Nill Hauser durchsetzen und traf per Kopf zum 1:1 (13.).

Nach der kurzen Drangphase der Gastgeber übernahm der SVO wieder das Kommando. Eine Flanke von Maximilian Weiß setzte Luca Fritz knapp über das Ravensburger Gehäuse (30.). Acht Minuten später tauchte Weiß, der sich zuvor gegen Philipp Altmann und Yannik Wolff durchsetzen konnte, frei vor Ramon Castellucci auf, scheiterte aber am bärenstarken FVR-Keeper. Ein Schuss von Anes Vrazalica verfehlte ebenfalls knapp das FVR-Gehäuse (41.). Kurz vor der Pause rutschten Rachid Gueddin und auch Noah Bauer freistehend nach einer Weiß-Hereingabe am Leder vorbei. So kam es, wie es kommen musste. In der dritten Minute der Nachspielzeit köpfte Carnier den Ball beim Rettungsversuch unglücklich an die Latte. Kenniche hatte keine Mühe, den Abpraller mit seinem zweiten Treffer an diesem Tag zum 2:1 Halbzeitstand über die Linie zu befördern.

Nach dem Wechsel drängte der SVO auf den Ausgleich, was den Spielstädtern aber immer wieder Raum für einige gefährliche Kontersituationen eröffnete.

Ein Schuss von Luca Fritz strich nach gut einer Stunde knapp über das FVR-Gehäuse. Auf der anderen Seite verhinderte SVO-Schlussmann Mark Redl gegen Doppel-Torschütze Kenniche die mögliche Vorentscheidung (67.).

Auf der anderen Seite war es der erst kurz zuvor eingewechselte Yves Borie, der das Leder nach einer Scherer-Ecke zum vielumjubelten 2:2 über die Linie beförderte (74.). Nico Huber hatte den Siegtreffer auf dem Fuß, doch sein Schuss von der Strafraumgrenze verfehlte knapp sein Ziel (81.).

Am Ende mussten beide Trainer mit dem Remis zufrieden sein.

„Hätten wir in der zweiten Halbzeit unsere Konterchancen besser ausgespielt, dann hätten wir mit ein bisschen Glück auch gewinnen können“, betonte FVR-Coach Rahman Soyudogru.

„Einen Punkt gegen so ein Kaliber wie Ravensburg musst du auswärts erst einmal holen“, sagte sein Kollege Fabian Himmel, der sich schon auf das badische Duell am Freitagabend gegen den Vierten FC Nöttingen freut.

FV Ravensburg: Castellucci, Musch (67. Jeggle), Bachmann, Gabriele (77. Kukic), Altmann, Wolff, P. Schwarz, Daler, Wistuba (77. S. Schwarz), Bleise, Kenniche (90. Lauenroth)

SV Oberachern: Redl, Fritz, Zwick, Gueddin (88. Mörmann), Vrazalica (63. Huber), Weiß (68. Stefotic), Recht, Hauser (63. Borie), Bauer (83. Burkart), Scherer, Carnier

Zuschauer: 650

Schiedsrichter: Roman Reck

Tore: 0:1 Carnier (87.), 1:1 Kenniche (13.), 2:1 Kenniche (45.+3), 2:2 Borie (74.)

gelbe Karten: 3/2

RM