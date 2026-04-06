Punktgewinn in letzter Sekunde: TSV Neuenstein trotzt TG Böckingen

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Es war ein Nachholspiel, das lange nach einem Heimsieg für die Sportfreunde Lauffen aussah – und am Ende doch noch einmal kippte. Zunächst gingen die Gäste in der 28. Minute durch Miguel Artero in Führung und setzten damit den ersten markanten Akzent des Abends. Für Lauffen wurde das Spiel damit früh zu einer Prüfung aus Geduld und Widerstand. Nach der Pause drehte die Heimelf die Partie mit großer Energie. Niklas Rein erzielte in der 49. Minute den Ausgleich, ehe Janis Alber in der 83. Minute sogar das 2:1 folgen ließ. Lauffen war dicht an einem Sieg, der tabellarisch ein starkes Signal gesetzt hätte. Doch Schwaigern fand in der Nachspielzeit noch eine Antwort. Philipp Dörr traf in der 90.+4 Minute zum 2:2 und rettete den Gästen einen Punkt, der im oberen Feld nicht wertlos ist.

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Die SG Sindringen/Ernsbach hat dieses Nachholspiel mit einer Wucht eröffnet, die den Abend früh entschied. Schon in der 3. Minute traf Robin Winkler zum 1:0, nur drei Minuten später erhöhte Valentin Gronbach auf 2:0. Was für den Gastgeber wie ein Traumstart wirkte, wurde für den TSV Neuenstein sofort zu einer schweren Last. Doch Sindringen/Ernsbach ließ nicht nach. Fabio Roth traf in der 28. Minute zum 3:0, ehe Markus Herkert in der 38. Minute noch vor der Pause das 4:0 folgen ließ. Mehr Deutlichkeit lässt sich in einer ersten Halbzeit kaum herstellen. Damit setzt Sindringen/Ernsbach nach dem bereits starken jüngsten Auftritt den nächsten wichtigen Schritt und verbessert sich auf 23 Punkte. Die Mannschaft hält damit Anschluss an das untere Mittelfeld und verschafft sich Luft. ---