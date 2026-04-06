Punktgewinn in letzter Sekunde: TSV Neuenstein trotzt TG Böckingen

In der Bezirksliga Franken sorgte das heutige Nachholspiel für eine emotionale Achterbahnfahrt, bei der Kampfgeist und späte Entschlossenheit das Geschehen prägten. Während die Gäste um den Anschluss an die Tabellenspitze kämpften, ging es für die Hausherren um jeden Zentimeter Boden im Abstiegskampf der Liga.
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Es war ein Nachholspiel, das lange nach einem Heimsieg für die Sportfreunde Lauffen aussah – und am Ende doch noch einmal kippte. Zunächst gingen die Gäste in der 28. Minute durch Miguel Artero in Führung und setzten damit den ersten markanten Akzent des Abends. Für Lauffen wurde das Spiel damit früh zu einer Prüfung aus Geduld und Widerstand.
Nach der Pause drehte die Heimelf die Partie mit großer Energie. Niklas Rein erzielte in der 49. Minute den Ausgleich, ehe Janis Alber in der 83. Minute sogar das 2:1 folgen ließ. Lauffen war dicht an einem Sieg, der tabellarisch ein starkes Signal gesetzt hätte. Doch Schwaigern fand in der Nachspielzeit noch eine Antwort. Philipp Dörr traf in der 90.+4 Minute zum 2:2 und rettete den Gästen einen Punkt, der im oberen Feld nicht wertlos ist.
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Die SG Sindringen/Ernsbach hat dieses Nachholspiel mit einer Wucht eröffnet, die den Abend früh entschied. Schon in der 3. Minute traf Robin Winkler zum 1:0, nur drei Minuten später erhöhte Valentin Gronbach auf 2:0. Was für den Gastgeber wie ein Traumstart wirkte, wurde für den TSV Neuenstein sofort zu einer schweren Last.
Doch Sindringen/Ernsbach ließ nicht nach. Fabio Roth traf in der 28. Minute zum 3:0, ehe Markus Herkert in der 38. Minute noch vor der Pause das 4:0 folgen ließ. Mehr Deutlichkeit lässt sich in einer ersten Halbzeit kaum herstellen. Damit setzt Sindringen/Ernsbach nach dem bereits starken jüngsten Auftritt den nächsten wichtigen Schritt und verbessert sich auf 23 Punkte. Die Mannschaft hält damit Anschluss an das untere Mittelfeld und verschafft sich Luft.
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In einer Begegnung, die erst in der zweiten Halbzeit ihr volles dramatisches Potenzial entfaltete, lieferten sich der TSV Neuenstein und die TG Böckingen einen leidenschaftlichen Schlagabtausch. Die Gastgeber starteten mutig in den zweiten Durchgang und belohnten sich früh für ihre Bemühungen. In der 48. Minute erzielte Luca Megerle das 1:0 und brachte den Außenseiter damit in Führung. Doch der Tabellenvierte aus Böckingen zeigte die Reife einer Spitzenmannschaft und schlug zurück. Kevin Haas wurde zum zentralen Akteur der Gäste, als er in der 63. Minute zunächst den 1:1-Ausgleich markierte und das Spiel in der 77. Minute mit seinem Treffer zum 1:2 komplett zugunsten der Favoriten drehte.
Als die reguläre Spielzeit bereits abgelaufen war und die Gäste wie der sichere Sieger aussah, mobilisierte Neuenstein die letzten Reserven. In der sechsten Minute der Nachspielzeit (90.+6) gelang Swen Heer der viel umjubelte Treffer zum 2:2-Endstand.
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