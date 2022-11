Punktgewinn in Friedersdorf!

In Halbzeit eins die Fichte-Elf das spielbestimmende Team. Von der ersten Minute an mit hohem Pressing und den besseren Torchancen. Leider verfehlten alle Versuche (Maurice, Jannek, Jan und Dominik) das Ziel. Der Gastgeber nur mit vereinzelten Vorstößen - alle harmlos.

Genauso wollten wir natürlich die zweite Halbzeit gestalten. Allerdings machte uns Friedersdorf einen Strich durch diese Rechnung. Inkonsequentes Abwehrverhalten auf unserer rechten Seite nutzte der Gastgeber zum 1:0 (48.). Danach zeigte die Fichte-Elf die richtige Reaktion und Jan erzielte mit einem Distanzschuss den verdienten Ausgleich (55.). Anschließend entwickelte sich ein ausgeglichenes Spiel, wobei die Gäste die klareren Chancen hatten, das Spiel für sich zu entscheiden. So verpasste Ole mit einem Kopfball nach Freistoß nur knapp das Ziel und bei Distanzschüssen von Anton und Noah verhinderten Latte und Pfosten den Siegtreffer.

Nun heißt es, in den letzten beiden Spielen der Hinrunde gegen Lauchhammer und Krieschow die Kräfte bündeln, um die gute Ausgangsposition im Kampf um den Klassenerhalt zu verteidigen.

Sport frei.