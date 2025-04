Der Treffer von Andreas Wagner (2.v.l.) reichte für die SpVgg Hankofen-Hailing am Ende auch zum 14. Mal in Folge nicht zum Sieg. – Foto: IMAGO / Beautiful Sports

Punktgewinn in der Rosenau: »Diese Leistung auf Heimspiele übertragen« 31. Spieltag in der Regionalliga Bayern - Freitagabend: Wagner-Treffer reicht den Dorfbuam zu Gast in Augsburg erneut nicht zum Sieg +++ Leistung als Mutmacher Verlinkte Inhalte Regionalliga Bayern FC Augsburg II Hankofen

Zwar reichte es für die SpVgg Hankofen-Hailing auch im 14. Anlauf nicht für einen dreifachen Punktgewinn, jedoch gab es zu Gast beim FC Augsburg II nach fünf Niederlagen am Stück endlich wieder einen Punktgewinn. Lange sah es danach aus, als würden die "Dorfbuam" im Augsburger Rosenaustadion sogar den Sieg mit nach Hause nehmen, am Ende reichte in diesem offenen Spiel der Treffer von Andreas Wagner nach einer knappen halben Stunde allerdings doch nicht ganz...

Es entwickelte sich von Beginn an ein offenes, hochklassiges Regionalliga-Spiel mit vielen Möglichkeiten auf beiden Seiten. So sah auch Hankofen-Spielertrainer Tobias Beck einen engagierten Auftritt seiner Mannschaft: "Wir haben in der ersten Halbzeit wirklich alles wegverteidigt und waren richtig eklig. Natürlich hatte Augsburg zwangsläufig mehr Ballbesitz, wir allerdings richtig gefährliche Umschaltaktionen und so konnten wir auch folgerichtig das 1:0 erzielen."