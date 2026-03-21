Punktgewinn in der Lausitz: SSV Ulm erkämpft 1:1 gegen Cottbus

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Am heutigen 30. Spieltag der 3. Liga teilte sich der SSV Ulm 1846 Fußball die Punkte mit dem FC Energie Cottbus. Nach der frühen Führung durch Leon Dajaku hielten die Ulmer defensiv lange stand, mussten jedoch in der Schlussphase den Ausgleich durch Erik Engelhardt hinnehmen. Trotz des späten Gegentreffers präsentierte sich die Mannschaft von Trainer Pavel Dotchev im Vergleich zur Vorwoche stark verbessert und sicherte sich einen verdienten Zähler in der Fremde.

Ausgangslage und früher Schreckmoment

Der SSV Ulm 1846 Fußball reiste nach der enttäuschenden Heimniederlage gegen den FC Ingolstadt 04 mit dem Ziel zur Wiedergutmachung in die Lausitz. Vor 12043 Zuschauern im LEAG Energie Stadion suchten die Gastgeber des FC Energie Cottbus sogleich den Weg nach vorne. Bereits in der 1. Spielminute bot sich Justin Butler die erste Gelegenheit, als er aus spitzem Winkel am linken Pfosten des Gehäuses von Christian Ortag vorbeizielte. Die Ulmer Mannschaft benötigte eine kurze Phase der Orientierung, um gegen den favorisierten Tabellendritten Zugriff auf die Partie zu finden.

Kaltschnäuzige Führung durch Dajaku

Nach der ersten Drangphase der Hausherren befreiten sich die Spatzen zunehmend. In der 19. Minute prüfte Lucas Röser mit einem Fernschuss den Cottbuser Torhüter Marius Funk, der jedoch parieren konnte. Nur zwei Minuten später belohnte sich Ulm für die mutige Spielweise: Lucas Röser erhielt den Ball links im gegnerischen Strafraum von Leon Dajaku, legte diesen uneigennützig zurück, woraufhin Leon Dajaku das Leder in der 21. Minute zum 0:1 über die Linie drückte.

Cottbus reagierte, doch eine Direktabnahme von Justin Butler (34.) flog deutlich über das Tor. In der 40. Minute verhinderte Niko Vukancic den Ausgleich, als er eine flache Hereingabe von Justin Butler auf Erik Engelhardt kurz vor der Torlinie in einer starken Aktion über den Kasten von Christian Ortag grätschte. Kurz vor dem Pausenpfiff verfehlte ein Distanzschuss von Tolcay Cigerci die Latte nur knapp.

Cottbuser Druck und der Ausgleich

Der zweite Durchgang begann mit zunehmendem Ballbesitz für die Mannschaft von Cottbus, während die Ulmer Defensive kompakt blieb. In der 62. Minute ergab sich eine Chance zur Vorentscheidung: Eine Ecke von Leon Dajaku landete bei Marcel Seegert, dessen Kopfball abgeblockt wurde; den Nachschuss von Luca Bazzoli konnte schließlich King Manu klären.

Auf der Gegenseite rückte Christian Ortag in den Fokus, als er in der 66. Minute einen Freistoß von Henry Rorig mit einer starken Parade entschärfte. In der 77. Minute war der Ulmer Widerstand jedoch gebrochen. Eine Flanke des eingewechselten Merveille Biankadi fand Erik Engelhardt, der den Ball mit der Schulter zum 1:1-Ausgleich ins rechte Eck beförderte.

Kampfbetonte Schlussphase und Ausblick

In den letzten Minuten drängte Cottbus, doch Ulm blieb durch Konter gefährlich. Während Erik Engelhardt (80.) und Merveille Biankadi (85.) ihre Gelegenheiten vergaben, blieb eine Konterchance der Spatzen ungenutzt, da der Querpass von Lucas Röser auf Leon Dajaku zu lang geriet (82.). In der 90. Minute köpfte King Manu nach einer Flanke von Axel Borgmann rechts neben den Pfosten, bevor der Schiedsrichter die Partie beendete.

Durch das Unentschieden rückt Ulm auf den 17. Tabellenplatz vor. Für die Spatzen geht es am kommenden Mittwoch mit einem Testspiel im Audi-Sportpark gegen den Ligarivalen FC Ingolstadt 04 weiter.