Punktgewinn im Westerwald

Das U16-Team des 1. FC Saarbrücken hat im eminent wichtigen Auswärtsspiel bei der mit gefährdeten SpVgg. EGC Wirges mit dem 2:2 (1:2) einen Punkt geholt und liegt in der Tabelle nun auf Rang Elf, weil Rot-Weiß Koblenz bereits am Samstag zu Hause verloren hat.

Die U16 des 1. FC Saarbrücken hat mit dem 2:2 (1:2)-Remis bei der SpVgg. EGC Wirges einen noch ganz wichtigen Punkt mitgenommen, der dafür sorgte, dass der FC Rot-Weiß Koblenz in der Tabelle überholt wurde. Die Malstatter Gäste gingen bereits nach sechs Minuten durch einen Treffer von Alex Schäfer in Führung, mussten dann aber zwei Treffer durch Furkan Aras (16.) und Luca Patrick Matheja (18.) hinnehmen. Nach diesem Doppelschlag ging das Malstatter Team mit einem Rückstand in die Kabinen, kam aber gestärkt hervor und konnte durch Maurizio Cosenza in der 59. Minute den Punkt noch mitnehmen., Somit konnte der FC Rot-Weiß Koblenz, der bereits am Samstag zu Hause dem TSV Schott Mainz mit 0:1 (0:0) unterlag, aufgrund des besseren Torverhältnisses überholt werden. Bis zum Zehnten JFV Wolfstein WW/Sieg sind es nun aber nochmal drei Punkte.