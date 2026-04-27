Punktgewinn im Abstiegskampf: SB Rosenheim ärgert Holzkirchen 27. Spieltag der Bezirksliga Ost von PM SB Rosenheim · Heute, 11:30 Uhr · 0 Leser

Leonit Vokrri (schwarz) brachte den Sportbund Rosenheim in Holzkirchen in Führung. – Foto: Marc Marasescu

Der Sportbund Rosenheim konnte die Negativserie stoppen und einen Punkt gegen den TuS Holzkirchen holen.

Der SB DJK Rosenheim hat beim favorisierten TuS Holzkirchen ein Ausrufezeichen gesetzt und sich nach zuletzt fünf Niederlagen in Serie einen Punkt erkämpft. Beim formstarken Tabellendritten, der zuvor sechs Spiele in Folge gewonnen hatte, trennten sich die Grün-Weißen am Ende mit einem leistungsgerechten 1:1-Unentschieden. Dabei erwischte der Sportbund einen perfekten Start in die Partie. Nach einem Fehler im Spielaufbau der Hausherren schalteten die Rosenheimer schnell um: Sanel Sehric legte quer auf Leonit Vokrri, der bereits nach zehn Minuten zur frühen Führung ins leere Tor einschob (10.).

Diep scheitert vom Punkt – Deckert hält Sportbund-Führung fest In der Folge zog sich der SBR zurück und überließ Holzkirchen weitestgehend den Ball. Die Hausherren taten sich gegen die kompakt stehende Defensive der Rosenheimer lange schwer. Wenn es gefährlich wurde, dann vor allem nach Standardsituationen von Gilbert Diep. Ein Freistoß des TuS-Akteurs landete am Pfosten, kurz vor der Pause bot sich ihm dann die große Chance vom Elfmeterpunkt – doch SBR-Keeper Johannes Deckert parierte stark und hielt die Führung fest. „Im ersten Durchgang hätten wir zwingend nachlegen müssen, um uns Luft zu verschaffen. Stattdessen hatten wir Glück, als der Gegner einen Elfmeter vergibt und ein Freistoß nur am Pfosten landet“, analysierte SBR-Trainer Patrick Zimpfer.