Punktgewinn im Abstiegskampf: SB Rosenheim ärgert Holzkirchen

Der Sportbund Rosenheim konnte die Negativserie stoppen und einen Punkt gegen den TuS Holzkirchen holen.
Der SB DJK Rosenheim hat beim favorisierten TuS Holzkirchen ein Ausrufezeichen gesetzt und sich nach zuletzt fünf Niederlagen in Serie einen Punkt erkämpft. Beim formstarken Tabellendritten, der zuvor sechs Spiele in Folge gewonnen hatte, trennten sich die Grün-Weißen am Ende mit einem leistungsgerechten 1:1-Unentschieden.
Dabei erwischte der Sportbund einen perfekten Start in die Partie. Nach einem Fehler im Spielaufbau der Hausherren schalteten die Rosenheimer schnell um: Sanel Sehric legte quer auf Leonit Vokrri, der bereits nach zehn Minuten zur frühen Führung ins leere Tor einschob (10.).
In der Folge zog sich der SBR zurück und überließ Holzkirchen weitestgehend den Ball. Die Hausherren taten sich gegen die kompakt stehende Defensive der Rosenheimer lange schwer. Wenn es gefährlich wurde, dann vor allem nach Standardsituationen von Gilbert Diep. Ein Freistoß des TuS-Akteurs landete am Pfosten, kurz vor der Pause bot sich ihm dann die große Chance vom Elfmeterpunkt – doch SBR-Keeper Johannes Deckert parierte stark und hielt die Führung fest.
„Im ersten Durchgang hätten wir zwingend nachlegen müssen, um uns Luft zu verschaffen. Stattdessen hatten wir Glück, als der Gegner einen Elfmeter vergibt und ein Freistoß nur am Pfosten landet“, analysierte SBR-Trainer Patrick Zimpfer.
Nach dem Seitenwechsel musste der Sportbund dann doch den Ausgleich hinnehmen. Nach einem langen Einwurf fehlte in der Defensive die Zuordnung, sodass Elias Schnier aus kurzer Distanz zum 1:1 traf (50.).
„Umso ärgerlicher ist der Gegentreffer, den wir viel zu einfach herschenken – nach einem langen Einwurf, den wir besser verteidigen müssen“, ärgerte sich Zimpfer über den Ausgleich.
Trotz des Rückschlags zeigte sich der Sportbund unbeeindruckt und blieb gut in der Partie. Die Grün-Weißen erspielten sich in der Folge Möglichkeiten, verpassten es jedoch, erneut in Führung zu gehen. Zudem schwächten sich die Gastgeber selbst: Andreas Bauer sah nach einem Foul und anschließendem Meckern die Gelb-Rote Karte.
In der Schlussphase entwickelte sich eine offene Partie. Holzkirchen erhöhte nochmals den Druck, kam zu weiteren Abschlüssen, doch auch der Sportbund hielt dagegen. Letztlich blieb es bei einem gerechten 1:1.
„Am Ende steht ein vielleicht entscheidender Punkt. Vor allem aber ein großer Schritt in Sachen Wille und Mentalität – genau das, was es im Abstiegskampf braucht.“ Der Sportbund stoppte damit die Negativserie und macht einen weiteren Schritt in Richtung Klassenerhalt.