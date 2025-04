Punktgewinn gegen Topteam

Über einen kaum für möglich gehaltenen Zähler gegen die Reserve des FC Busenbach durfte sich unsere zweite Mannschaft am Sonntag freuen. Endlich mal präsentierte sich die TSV-Reserve wieder von ihrer besseren Seite und ließ die Gäste offensiv nur selten zur Entfaltung kommen. In einer recht ereignisarmen ersten Hälfte zeichnete sich Heimaturlauber Alex Kahn im Auerbacher Kasten nach einer Viertelstunde gegen Kai Altinger aus, bevor sein Gegenüber David Soine auf der Gegenseite eine Wenz-Ecke gerade noch vor Kapitän Pitz entschärfte (17.). Einen Abschluss aus halbrechter Position jagte Max Wenz nach einer knappen halben Stunde über das FCB-Gehäuse, während der TSV kurz vor der Halbzeit Glück hatte, dass Dennis Ochs nach einem Freistoß aus dem Halbfeld das lange Eck um Zentimeter verfehlte und Altinger einen Schritt zu spät kam, um den Ball über die Linie zu drücken (39.). So wurden torlos die Seiten gewechselt.

Auch in der zweiten Hälfte lief Vieles nach Plan. Einen Freistoß aus halbrechter Position von Thomas Ernst klärten die Busenbacher gerade noch zur Ecke (52.). Eine riesige Konterchance ließen Dörnhöfer und Wenz in der Folge ungenutzt, weil Letzterer den Ball vertändelte. Der Abpraller landete allerdings vor den Füßen von Jonas Wagner, dessen Schuss Soine trotz leichter Unsicherheit um den Pfosten lenken konnte (60.). In der letzten halben Stunde erkämpften sich die drittplatzierten Gäste dann mehr und mehr Spielanteile und die TSV-Reserve musste sich nun immer intensiver mit der Abwehrarbeit beschäftigen, was an diesem Tag tadellos gelang. Philipp Schorer klärte in brenzliger Situation zur Ecke (66.) und auch Luca Balzer rettete vor dem einschussbereiten Bitsch auf Kosten eines Eckballs (76.). Marcel Schwab scheiterte zwei Zeigerumdrehungen später aus aussichtsreicher Position im Abschluss und die größte Siegchance vergaben die Gäste fünf Minuten vor dem Ende aus kürzester Distanz kläglich. So darf sich unsere zweite Mannschaft dank einer geschlossenen Mannschaftsleistung über einen Punktgewinn gegen ein Spitzenteam freuen. Das sollte Selbstvertrauen für die wichtige Partie am kommenden Sonntag beim in Oberweier geben!