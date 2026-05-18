Punktgewinn gegen starke Gäste

20.Spieltag SV Hegnach - 1.FC Heidenheim 2:2(1:0)

Auch wenn der Ausgleich am Ende äußerst unglücklich fällt können wir mit dem Remis gegen ein starkes Gästeteam gut leben. Vom Anpfiff weg zog der 1.FCH gekonnt sein Spiel auf und Hegnach hatte kaum Zugriff. Ein ums andere Mall musste SVH Torspielerin Laura Pawlowski ihr ganzes Können aufbieten um ein Rückstand zu verhindern.Ab Minute 20 war man besser im Spiel drin. Nach tollem Pass von Eva Werner verfehlte Silvana Arcangioli das lange Eck hauchdünn. Mit einem Kopfball scheiterte Eva Werner an Gästetorspielerin Laura Bozenhardt. In der 38. präziser Paß von Linda Koch auf Silvana Arcangioli am Flügel die unaufhaltsam zum Tor steuert und den Ball zur 1:0 Führung versenkt. Die Gäste keineswegs geschockt und machten wieder Druck und hatten Chancen durch Ines Husic und Tigidankay Bah. Mit letztem Einsatz musste Linda Koch in der 65. eine Hereingabe von Mia Vetter vor Torjägerin Josephine Wild klären. Stark herausgespielt der 1:1 Ausgleich in der 76. einen hohen Ball legte Mia Vetter ab für Chiara-Michelle Marziniak die volley aus 16m unhaltbar traf. Die schnelle Hegnacher Antwort gab Heidi Klatt die eine Lücke bei den Gästen nutzte und mit gekonntem Chipball Bozenhardt zum 2:1 überwand. Fast wäre Heidi Klatt noch ein Tor gelungen doch Bozenhardt wehrte ihren Seitfallzieher mit tollem Reflex ab. Bei einer gefährlichen Hegnacher Ecke zeigte Bozenhardt erneut eine starke Parade. Als man sich schon auf 3 Punkte einstellte lag der Ball nach einer Flanke mit viel Drall im Hegnacher Tor. Laura Pawlowski war noch dran, deswegen wurde es als Eigentor gewertet. In den Schlußminuten kam man kaum noch hinten raus und Mia Vetter hatte per Kopf noch eine Großchance. Durch das Remis wahrte man die weiße Weste am Hartwald und die Chance auf die Vizemeisterschaft. Nun genießt man erstmal das spielfreie Pfingstwochenende.

SV Hegnach: Pawlowski, Killi, Hofmann, Nossek(49.Mercy McDonald), Koch, Shala, Greiner, Renner(91.Göktas), Arcangioli, Werner(50.Klatt), Sentürk(87.Faith McDonald)